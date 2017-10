Kalev Stoicescu: kui minu korter oleks Kofkini vorstiputka…

Täiesti skisofreeniline olukord

Paraku muutus kõik sürreaalseks, kui taotlesin korterile kasutusluba. Korterit võib kasutada (ma ju elan seal), aga kasutusluba ei saa. Täiesti skisofreeniline olukord.

On täiesti ilmne, et kasutusluba ei taheta mitte kuidagi väljastada ja selle nimel näevad usinad linnaplaneerimise ameti töötajad hirmsasti vaeva. Nägin seda isegi nende nägudest ja kehakeelest. Mulle ei öeldud mitte kunagi, kas esitatud nõudmised on või ei ole viimased. Seda nad ei saa öelda, sest kogu aeg peab olema midagi puudu.

Mulle tundub, et just midagi sellist on puudu, mis neid väga häirib. Häirib nii palju, et kasutusluba ei taheta «niisama anda». Mis on see, mis linnaametnikega asju ajades toob lahenduse? Mõned saavad ju lube, aga mina ei saa. Mingid «võlupaberid»?

Mulle öeldi: «Kui anname teile kasutusloa, siis peame andma ka teistele!» (Mul on kaks naabrit, sama probleemiga.) Vastasin, et andku siis, miks mitte! Kas minust tahetakse teha musternäide teistele, näidates, et asjad nii lihtsalt ei käi?

Nende ametnike «hea tahtmise» juures – mida olen liigagi palju kogenud – ei tohiks kasutusluba olla pea ühelgi Tallinna korteril või majal, olgu uued või vanad. Perfektseid ehitisi või laitmatuid dokumendipakke ei ole olemas. Ikka leiab midagi, mida on «vaja» pisut ümber teha.

Olemas on ainult ametnikud, kelle nõuded – ja isu – ei lõppe kunagi otsa. Mina sellest aru ei saa, miks nad nii käituvad.

Inimsõbralikkust ja vähem bürokraatiat!

Teenuste ja toimingute digiteerimine on väga hea ja vajalik, kuid mida see lõpuks annab taolise juhtumi puhul, kui välkkiired elektronid peavad ootama kuid või aastaid ametniku nupulevajutamist? Rääkimata inimesest ehk linna tavakodanikust, kes võib nõrgema närvikava korral masendusse langeda.

Kui kuskil on olemas uus Kafka, siis jagan talle oma kogemused ning säästan lehelugejaid paljudest – olgugi harivatest, kuid küünilistest – detailidest.

Paberite (või pigem mulle mõistmatu ametnike suhtumise) kohaselt ma justkui ei tohiks oma inimväärses ja ehituslikus mõttes korras olevas korteris elada.

Kõige naljakam, kui nii võib öelda, on see, et sain varem – linnavalitsuses – ennast antud korterisse sisse registreerida, sest olen korteri seaduslik omanik ja maksan linnale selle korteri eest maamaksu. Minusuguselt «pool-illegaalilt» võib ka raha nõuda ja võtta, eks ole? Raha ei haise.

Ootan Tallinna linnavalitsuse muutumist inimsõbralikuks ja märkimisväärselt vähem bürokraatlikuks. Valimisloosungid mind ei veena. Tahan näha reaalseid muutusi. Eespool kirjeldatud probleem on osa tegelikust elust ja vajab lahendamist.

Aga loodetavasti mitte nii, et linnavalitsus ja munitsipaalpolitsei tõstavad mind kuuse alla, mille puhul palun näidata kuusealuse ametlikku kasutusluba.