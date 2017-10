Ivan Makarov: «Kaarnaküla» lõpp tuleb niikuinii

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid pöördus koos teiste noorsooesindajatega noorte poole, kutsudes neid valimistest osa võtma. President näeb noorte seas väga loomulik välja, räägib nooruslikult ja vahel tundub, et tegemist on eakaaslastega.

Armas ja ajakohane läkitus, sest julgustavaid sõnu riigipea suust on rahval hea kuulda, eriti pärast hiljutisi esinemisi, kus eestlasi koheldi sallivuse poolest probleemse rahvusrühmana ja käsitöölisi selle eriti pimeda osana. Loodetavasti on piitsa ja prääniku poliitikas piitsa-tsükkel lõppemas ja algamas kauaoodatud prääniku osa.

Noorte aktiivsusele kutsumine on loogiline, kuid iga mõistlik inimene, keda kutsutakse valikuid tegema ja ta võtab asja tõsiselt ette, peab ju tutvuma pakutava sortimendi ehk valikuvõimalustega. Kuid selles valdkonnas ei ole kahjuks hoiatavaid silte, mille abil ühiskond küll naiivselt, kuid ikkagi püüab kuidagi kaitsta alles kujunevaid isiksusi näiteks rõveduse ja meelemürkide eest.

Ja pahaaimamatu alaealine noor suunatakse keskkonda, kus on talle ennast pakkumas ka täiesti ametlikud pedofiilid, kriminaalid, korruptandid, peibutuspardid ja paadunud valetajad. Heausklik noor kuuleb ja loeb lubadusi, mida reeglina ei pöörata hiljem täitmisele. Ta satub mõttetute vihakõnede ja kujuteldavate pudrumägede keskkonda, ning see ongi siis tema esimene poliitülikool. Ta saab aru, et tulevaste hüvede, võimu ja raha nimel võib ja tulebki reeta oma mõttekaaslasi, sõpru, rahvast ja põhimõtteid, peaasi et see on sulle kasulik.

Et avalik varastamine on uus normaalsus, kui sul on positsioon, jultumus ja kallid advokaadid, ja et valimised on vahend selle põlistamiseks. Et oma eesmärkide saavutamiseks võib mustata ja solvata nii oma konkurente kui ka rahvast, ja et õigus ei jää mitte nendele, kellel on argumendid ja õiglustunne, vaid neile, kes kõige valjemini röögivad sulle kõrva ja raiskavad kõige rohkem võõrast raha propaganda peale.

Et vihkamine on lubamatu ja taunitav vaid teatud inimgruppide vastu, aga ülejäänuid, sealhulgas sind, sinu sõpru ja omakseid, võib alavääristada ja mõnitada küll.

Totaalne süsteemne viga

Mida peaks noor inimene tundma, kui ta loeb näiteks mõnede keskerakondlaste valimiseelseid läkitusi, kus konkurente, olgu nad rahvuslased või kaasliberaalid, tembeldatakse natsideks, mida isegi Kremli propaganda iga päev ei tee? Kui üksteise võidu potsatavad postkasti ja ka venekeelses meedias avaldatakse riigikogulase Igor Kravtšenko või vasakpartei pöördumisi – sisulist vahet pole –, siis pahaaimamatu asjalik noor hakkab kohe surfama internetis ja uurima, mis see fašism on, ja loomulikult saab šoki.

See, et vastutustundetud või eestivaenulikud omakasupüüdlikud tegelased ei halasta ei meie inimestele, kultuurile ega riigile, ei panegi enam imestama. Aastakümneid on eesti ühiskonda lõhestanud naaberriigi propaganda, millele meil häbenetakse vastu seista. Aastakümneid loeme ja kuuleme meilgi kahes keeles üksteist vastastikku välistavaid tõdesid ja üleskutseid.