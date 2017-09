Ats Miller: unistus trammist

Laagna tee ehk Lasnamäe kanal on üks linna olulisimaid magistraale. / Mihkel Maripuu

Tasub enda jaoks selgeks mõelda, et linnarongi kontseptsioon erineb põhimõtteliselt retrotrammi omast. Retrotrammi puhul kehtivad agadeta kõik trammide negatiivsed omadused:

see on aeglane;

muu liikluse keskel muutub see paratamatult veel aeglasemaks, kiskudes alla kogu liiklustempo;

lahtiste ustega tänava keskel seisev tramm paneb muu liikluse seisma;

iga takistus teel paneb kogu trammiliini ja eriti pahadel juhtudel kogu trammivõrgu seisma;

ja nii edasi.

Kui sellele on eraldatud oma riba, võtab see ära tänavapinda;

kui muud sõidukid tohivad ka seal sõita, on tee kordades kallim ja nagu mainitud, on tramm liikluses kõige jäigem lüli ja alailma esinevad tõrked paratamatus.

Selle statistika leiab iga huviline kiiresti – vanu retrotrammiliine on suurlinnades veel kümneid, aga näiteks suurem osa viimasel paarikümnel aastal taastatud liinidest on mõne aasta pärast uuesti suletud. Põhjuseks aeglus, tihti esinevad tõrked ja et see on muul liiklusel jalus; seega kokkuvõttes pole see aidanud lahendada transpordiprobleeme – linnaelanikud kiruvad ega sõida ja turistidest üksi ei jätku.

Tramm Prahas / Scanpix

Trammimise profülaktika ja tüsistused

Me oleme trammidega Tallinnas harjunud. Neil on transpordisüsteemis oma koht ja kuigi võib mõista väljaütlemisi, et võtame need kuradi rööpad üles, saame tänavad hulga normaalsemad, pole see kindlasti kohe mõistlik ega võimalikki.

Kuidagi aga ei pääse tõdemusest, et retrotrammi aeg Tallinnas on paratamatult läbi (üldisemalt retroelektritranspordi – trolliliine juba korjatakse kokku). Ühelt poolt tundub selles valguses valusalt mõttetu, et trammiteid nii põhjalikult remonditakse, teisalt aga, arvestades, et see õnnetu linn areneb geoloogilises skaalas, jõuavad need muidugi tolmuks pudeneda ammu enne, kui midagi uut tuleb.

Tallinna tramm on lisaks eelpool mainitud õudustele veel ka kitsuke ja idiootliku rööpalaiusega. Tähendab, 1067mm, 3’6” või Cape gauge on üks vanemaid standardeid, aastast 1795, ja seda on rohkem kui 40 riigis kokku 112000km – 4. koht raudteede üldpikkuselt, üheksa protsenti maailma raudteedest; ainult et Euroopas on vist ainult Norras järel kaheksa kilomeetrit muuseumiteed, see tähendab Eesti oma 40-kilomeetrise trammiteega on sisuliselt uunikum. Tallinna trammi laius on 2,3 meetrit, üldiselt rajatakse uued võrgud arvestades laiuseks 2,65 meetrit (loomulikult esineb maailmas igasuguseid, alates 2,2 meetrit, nagu olid ka, muide, vanad Tallinna trammid).

Kopli trammitee rekonstrueerimine. / Georg Kõrre

Selle jutu mõte on, et praeguse trammitee remondil oleks olnud väga raske arvestada näiteks sellega, et tulevikus hakkavad seal sõitma normaalsemad trammid. Maailmas on kohti, kus kitsarööpmelist teed remontides on kohe pandud maha ka kolmas rööbas, et tulevikus standardlaiusega (palju levinumat ja seetõttu odavamat) veeremit kasutada, kuid enamasti see vaid roostetab. Praegust võrku vaadates on mitu kohta, kus põhimõtteliselt ei saagi teed laiendada ja kurviraadiust suurendada (et sujuvamalt-kiiremini sõita saaks). Üks koht on näiteks Pärnu maanteel Sakala ja P. Süda tänavate ristmikul... Jah, see on seesama koht, kuhu hõlmikpuu alla käivad patoloogilised irisejad ohvreid toomas ja kuuldavasti toimuvat eriti uhked sabatid siis, kui õnnestub põhja lasta midagi suuremat, mis meile kõigile kasu oleks toonud.