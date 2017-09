Lugu Venemaal elanud eestlastest: järjest tapeti kõik ära

«Meil on Kamalas maja, see anti emale kui silmapaistvale haridustegelasele. Ikkagi Venemaa teeneline õpetaja. Seal see meie koduke siis on,» ütleb Jelena Bogdanova, kes ise elab juba aastaid Krasnojarskis.»

Küla Krasnojarski krais / Scanpix

«Vanemate surma järel me seda ära ei müü. Ei saa omaste ja lähedaste maja müüa, see ei ole hea asi. Ehkki me ei käi Kamalas enam kuigi palju. Küla sureb välja. Elekter on alles. Katlamaja korsten oli otsekui mälestusmärk – selle panid püsti vangid. Aga kõik on lammutatud.»

Ta jätkab: «Kamalas elavad peamiselt veel vanakesed. «Linlikest» asutustest on seal seesama katlamaja ja siis vanadekodu, mis võtab enda alla kahekordse maja esimese korruse, teine on tühi. Praegu ostetakse peremeheta maju vaestelt peredelt kokku emapalga eest või siis laamendavad neis üldse joodikud ja narkomaanid. Keegi muidugi mingit ajalugu ei säilita.»

«Aga vaat hiljaaegu juhtus päris solvav lugu: telemehed sõitsid Kamalasse isast filmi tegema. Püüdsid tänaval mingi joodiku kinni ja kohe tema käest aga pärima: «Kes see Bogdanov selline oli?» Justkui oleksid spetsiaalselt välja otsinud …»

Vene mees lööb risti ette Nõukogude Liidu endise juhi Jossif Stalini – mehe, kes on vastutav miljonite inimeste tapmiste eest – ikooni ees / Scanpix

Oleks peaaegu rabanduse saanud

Bogdanovi nimi pole Eestis kuigi hästi tuntud. Jelena Osvaldovnal on siinsete sugulastega sidemeid, vahetatakse kirju (muide, Siberist ei ole nõukogudejärgsel ajal ajaloolisele kodumaale tagasi tulnud kuigi palju eesti perekondi). Aga «ametlikul» tasandil ei ole tema sõnul teavet Bogdanovist ning Siberi ja Rõbinski eestlastest peaaegu üldse.

«Sellest on juba üle kümne aasta, kui rahvuskogukonna juubelile sõitis Krasnojarski kraisse Eesti saadik. Isa kohtus temaga, tegi ettepaneku anda välja raamat Rõbinski rajoonis elanud eestlaste saatusest. Talle öeldi: ainult siis, kui eessõnas räägitakse, kui halb on eestlastel praegu Venemaal elada,» ütleb Jelena Bogdanova.

«Isa oleks peaaegu rabanduse saanud. Ta ei oleks kunagi selle peale välja läinud, et midagi halvasti nõukogude korra kohta öelda. Ma ütlesin talle ikka: no kuule, isa, kuidas sa saad ometi kommuniste toetada? Nad lasksid ju sinu isa ja vennad maha. Aga tema vastu: see ei ole sinu valu! Väga huvitav suhtumine! Kas nad siis mulle polegi sugulased? Mina ei tea, miks ta nii arvas. Võib-olla sellepärast, et kasvas siin üles … Kogu tema elu möödus siin …»

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane