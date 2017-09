Robert Kitt: reguleerimistuhin ja võltsturvalisus

Regulatsioonidega loome justkui üht suurt mängu, kus kõik käib reeglite järgi, mis peaksid meid ebameeldivuste eest kaitsma. Samas on kõik päris võrgustikud alates rakust ja lõpetades internetiga komplekssüsteemid. See tähendab ühemõtteliselt seda, et mis tahes üksik otsus või riski võtmine võib kaasa tuua etteaimamatuid tagajärgi ja meid ka finantsilises mõttes hävitada.

Või vastupidi, tuua kaasa suurt tulu. Sõltumata reeglitest, olgu neid siis kui palju tahes. Nii reguleeribki riik tegelikult tavaolukordi ja mõistlike inimeste igapäevast tegevust, enamik suure mõjuga ettenägematuid riske jääb aga regulatsioonide mõjualast välja.

Reaalses elus ei ole riskid kahjuks mängujuhendisse kirja pandud. Tegelikult tuleb pauk üldjuhul sealt, kust keegi ei oska seda oodata. Kes oleks näiteks kolm aastat tagasi osanud arvata, et aastal 2017 ei saa enamikus Eesti pankadest teha dollarimakseid, kuna Eestist on ühtäkki saanud kõrgendatud rahapesuriskiga piirkond? Madala tõenäosusega, ent suure mõjuga riskide vastu ei saa keegi end kaitsta.

Sellepärast ei peakski õiguskord olema orienteeritud mitte käskimisele ja keelamisele, vaid toetama normaalsete inimeste tegutsemist mõistlikel tingimustel. Paraku oleme ühiskonnana jõudnud sinna, kus üldine enesekesksus ja tegusate inimeste raamidesse surumine ühes reeglite rägastikuga hakkab meid uinutama.

Meil kipub silme eest kaduma, mis on tegelikult oluline. Unustame, mis on Eesti kui väikese ja paindliku majanduse eelis. Meie väikeriigile omased efektiivsus, kiire otsustamine ja lühike võimudistants on eelised, mitte puudujäägid. Nii tahamegi endast teha suurriikidega sarnase ebaefektiivse ja poliitkorrektse bürokraatia. Selle asemel et oma tugevusi ära kasutada, taandume kaitsekraavi, et vältida kõikmõeldavaid riske. Pahatihti tahame loobuda meile omasest, mis töötab, ja võtta teistelt üle seda, mis ei tööta.

Eesti riigi põhiseadus paneb parima liberaalse traditsiooni järgi rõhu õiguste ja vabaduste kaitsele, mitte uute kohustuste ja reeglite loomisele. Kas meie parvlaevu ja ronge käitav riik tahab aga soodustada vaba tegutsemist avalikus ruumis ja toetada vabast ettevõtlusest ning teaduse ja äri kokkupuutest sündivat praktilist innovatsiooni? Või keskendume riskide maandamisele ja kõige mõeldava reguleerimisele? Kui ühe ettevõtte argipäevas on liiga suurel kohal regulatiivsete riskide maandamine, jäävad neil tegelikud, rahvusvahelise konkurentsi- ja ärikeskkonnariskid tähelepanuta.

Me unustame ajuti selle, et Eestit loovad ja arendavad inimesed, mitte maalapp või tehnoloogia. Tuleb tunnustada kõiki Eesti inimesi, kes on mugavustsoonist välja tulnud ja tegutsevad, mis siis, et vahel on avalik arvamus ebamõistev ja nii riigile kui ka kaaskodanikele tuleb oma mõistlikke kavatsusi liiga sageli tõestada. Eraldi tahaksin öelda aitäh ettevõtjatele, kes ikka veel näevad Eestit oma äri plaanimisel arengukeskusena ega ole oma asjaajamistega jäädavalt piiri taha lahkunud.

Loodan, et võltsturvalisuse unest ärkamiseks ei ole vaja järgmist suurt pauku. Jah, Eesti on väike, aga meil on iga ruutkilomeetri kohta maailmas kõige enam arukaid ja mõistlikke inimesi. Me kõik saame üksteisega suheldes ning omavahelist sidusust tõstes kaasa aidata Eesti kasvamisele ja arenemisele. Probleeme saab lahendada dialoogi ja kokkulepete otsimise kaudu, mitte seaduste ja sunni toel.

Me kõik saame pakkuda oma oskusi ja teadmisi üksteisele ning panna neid tööle ka riigi hüvanguks. Mida rohkem me ühist asja ajame ja erimeelsuste asemel ühisosi otsime, seda parem on meil kõigil Eestis elada.