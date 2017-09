Rein Lang: mida teha tasuta asjadega?

Riigikohtu esimees valutab täiesti põhjendatult südant madalate palkadega Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tuleviku pärast (PM 31.08). Vandeadvokaat ja endine justiitsminister Jüri Raidla valutab südant sama asja pärast (PM 07.09). Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan Raul Eamets on ka murelik (PM 6.09) ja pakub välja oma skeemi, kuidas muuta teatud ainete õpetamine ülikoolis jätkusuutlikuks.

Mõtleks aga korra kogu selle probleemi põhjuste üle. Enne tasuta kõrghariduse poliitika rakendumist polnud teema nii terav. Juurat õppida soovivate tudengite laiad hulgad tõid õppemaksuna sisse piisavalt, et maksta nende õpetajatele konkurentsivõimelist palka. Ja ega see õppemaks semestri kohta teiste riikidega võrreldes nii suur polnudki. Nagu ka õppejõudude palk. Kuid suures plaanis valitses tasakaal, mis vastas ühiskonna arengutasemele.

Kui see süsteem saanuks rahulikult areneda, oleks õigusteaduskonna õppemaks praegu ilmselt kõrgem ja samavõrra oleks kõrgem ka õppejõudude palk. Ja rahu oleks maa peal.

Aga sellesse süsteemi sekkus kõigevägevam parteipoliitika – rahva õnnelikuks tegemise nimel. Nüüd ei määra Tartu Ülikooli õppejõudude palka mitte enam isegi osaliselt turumajanduslik loogika, vaid avaliku võimu toodetud valemid. Nende valemite eesmärk on võimalikult väikese maksurahaga saavutada poliitiline tulemus. Kui see tulemus on tasuta kõrgharidus, saab IRL oma valijatele ette näidata mäetäie tasuta jagatud akadeemilisi kraade. Sahtlisse peitu jäetakse aga targu selle tasuta kraadijagamisega kaasnevad probleemid: kraadiomanike eluvõõrus ja puudulikud teadmised, õppejõudude näljapalk ja mainekahju.

Püüdku keegi veenvalt ümber lükata väidet, et tasuta asjade jagamisega kaasneb alati objektiivne soov saada need asjad kätte võimalikult odavalt. Maksuraha jagamisel vabariigi valitsuses ei ole keegi ministritest sedavõrd altruistlik, et oleks valmis kõrghariduse tulevase kvaliteedi nimel ohverdama oma haldusala vajadused ja tahtmised. Piirivalvurit ja muuseumiteadurit on raske veenda, et tema palk on kehv sellepärast, et ülikooli õigusteaduskonna professorile on kogu süsteemi pikaajaliseks käigus hoidmiseks vaja maksta vähemalt kolmekordset riigi keskmist palka, sest muidu on kümne aasta pärast jama majas. Ja kui sellised ministrid leiduvadki, on nad ametis ajutiselt, sest nende tööandja riigikogus kutsub nad kiirelt korrale.

Kas Tallinna tasuta ühistranspordil on tulevikku? Tegelikult ju ei ole, sest see ei arene nüüdisaegse linna vajadustele vastavalt. Areng on võimalik üksnes olukorras, kus inimesed on motiveeritud tegema asju paremini, sest seeläbi läheb neil endil elu paremaks. Administratiivne käsuliin seda paraku ei toeta. Ja nii jääbki tallinlane tasuta loksuma ja ümber istuma, raisates närve ja aega (loe: raha). Kellele aeg ja mugavused tasuta hüvest olulisemad on, liiguvad ikka oma autoga ning kiruvad rahapuudusest tingitud viletsaid teid ja liikluse korraldamatust.

Kas gümnasistide ja kutsekoolide õppurite tasuta toitmine aastal 2017 on tõepoolest vajalik? Tegelikult ju ei ole. Sest meie elu ei tooda tänapäeval näljas noori inimesi. Tahtmine saada see tasuta kõhutäide kõigile kätte võimalikult odavalt ei motiveeri kohe kuidagi nüüdisaegset ja tervislikku toitumist, rääkimata toidukultuuri arendamisest. 21. sajandi heaolu ei tähenda lihtsalt piisava hulga kalorite sisseahmimist, vaid ka meie meeltele elamuste pakkumist. Toidukultuur peab olema osa meie kultuurist ja võimalused selleks on meil olemas. Mida pole, on poliitiline tahe (õigemini julgus).