Raul Rebane: ettevaatust – veendunud oletamine!

Selle loo eesmärk on hoiatada leviva kommunikatsioonimeetodi eest, mida võiks nimetada veendunud oletamiseks. Meetodit rakendades oletan üsna veendunult, et selle termini autor on Kurt Vonnegut, aga mine sa täpselt tea. Asi pole uus, juba hitlerliku Saksamaa propagandaminister Josef Goebbels oli meister rakendama põhimõtet «Kuradile faktid, peaasi et rahvas on veendunud!». Miski hästi toimiv pole võõras ka Eestis ja pärast väikest otsimist leiab ka meilt häid näiteid, kus vale abil üritatakse oma tõde kaitsta.

Oletusmaailmarekordeid Maarjamaalt

Alguseks kurioosum, võimalik, et maailmarekord. 25.04.2017 oli Tallinna TVs saade «Otse kümnesse», suvel oli ka kordus. Stuudios on Mati Hint, Mart Helme, Toomas Vitsut, Silver Meikar ja saatejuhina Peeter Ernits. Räägitakse Rail Balticust. Enamik on vastu. Mati Hint on ka vastu, ühe argumendina toob fakti, et trassi ehituseks on vaja 17 miljardit kuupmeetrit liiva ja kruusa. Ta kirjeldas, et see on kilomeeter korda kilomeeter, korda kilomeeter, korda 17 ja Eesti kruusavarudest ei piisa ja tuleb Lätist ja Leedust Pärnu sadama kaudu juurde osta jne. Seega on kõik väga paha, sest raisku läheb loodus ja kõik muu.

Saatejuht ja külalised ei reageeri, ka mitte vaatajad Facebooki kaudu, aga põhjust oleks, sest argumentatsiooniandmetes oli eksitus tuhat (1000!) korda. Rail Balticu trassi ehituseks on vaja, kui avaldatud andmeid uskuda, umbes 15 miljonit kuupmeetrit liiva ja kruusa.

Miljardil ja miljonil on suur vahe, ehk oleks abiks lihtne ettekujutus, et miljon Eesti krooni oli umbes meeter sajakrooniseid Koidulaid, miljard aga kilomeetrine torn. Kui see 17 miljardit oleks tõsi, siis selle kruusahunniku äravedamiseks oleks vaja autode rivi, mis ulatuks umbes 80 korda ümber maakera, ehk päris palju. Seega, kui juba tuhandekordne viga jääb meil märkamata, mis siis veel muust rääkida.

Homoseksuaalid on inimgrupp, kelle suuruse ja mõju kohta on meil oletusi massiliselt. Missugustele uuringutele ja faktidele toetus omaaegne riigikogulane Ants Erm, kui ta kirjutas 7. oktoobril 2014 Postimehes, et «homoseksuaalrevolutsiooni võidukäik on jõudnud sinnamaale, et mõnedes maades harrastab homoseksuaalset vahekorda juba üle 20 protsendi inimestest», ei tea. See 20 protsenti peaks ka maailmarekord olema, kõvasti üle 10 korra eelmisest parem. Kui saaks veel teada, mis riigis nii on, siis oleks asi selgem, keegi võiks autorilt küsida.

Erinevaid, tihti vastukäivaid andmeid esitatakse Eesti metsa kohta. Keegi ei saa enam aru, kus on tõde, kas seda on saja aastaga poole võrra juurde kasvanud või väheneb metsa pindala kiiresti.

Praeguse meediapildi põhjal nagu väheneks, teadlased aga väidavad, et tuleb juurde. 21. märtsi «Foorumis» kõlas ei tea mitmendat korda tõdemus, et sõites autoga Jägalast Aegviitu, on ju selge, et «kõik Eesti metsad on maha raiutud». Selliseid üksiku üldiseks rääkimine ja siis põhjapanevate järelduste tegemine on väga tüüpiline, metsalugu pole ainuke. Kuulsa Haabersti remmelga puhul hakati siiski fakte uurima ja «iidse puu» vanusest kukkus kohe 220 aastat maha.