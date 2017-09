Mihhail Lotman: rassistlik piim ja poliitkorrektsus

Osal inimestel on laktoositalumatus ja nad ei saa piima juua. Väidetavalt on mustanahaliste seas laktoositalumatus rohkem levinud ja seepärast selline valgete jook neile ei sobi. Ma ei tea – ja ausalt öeldes mind eriti ei huvita –, kas sellistel väidetel on mingi faktiline aluspõhi; mis mind aga huvitab, on kultuurifenomen, omalaadne kultuuriline paranoia.

Rassistlikke märke otsitakse – ja leitakse – igalt poolt. Selgus aga, et asi on veel huvitavam. Mitte üksnes ülivalvsad rassismiga võitlejad, vaid ka rassistid ise on hakanud piima oma vapimärgina kasutama. Tundub, et rassistlik piimalembus on sekundaarne: alguses avastavad rassismivastased, et piim on rassistlik jook, mispeale rassistid võtavad selle rõõmuga üle: tõepoolest on. Kultuurisemiootika seisukohalt pakuvad huvi mõlemad seisukohad.

Esiteks see, mida ma nimetan liikuvaks referendiks. Tavalise semioosi puhul on olemas mingisugune objekt (pole oluline, kas füüsiline või mitte), millega seostub mingi mõiste, mis omakorda väljendub märgis. Näiteks eesti sõna ’laud’ väljendab mõistet ’laud’ ja tähistab ükskõik millist lauda. Laud mööbliesemena on antud mõiste ja asja suhtes püsiv referent. Selle sõnaga ei saa tähistada kassi, autot, armastust jms. Teine olukord on liikuvate referentidega. Sellised nähtused on tavalised foobiad. Inimesel võib olla arahnofoobia, ta kardab paaniliselt ämblikke. Ainuüksi mõte tekitab temas ebameeldivaid psühhosomaatilisi häireid.

Ta saab abi psühholoogilt, kes seletab talle asja ratsionaalselt ära. Kui teraapia on edukalt edasi läinud, antakse talle ämblikku näha, järgmistel etappidel võib ta aga ämblikku katsuda või koguni enda peale asetada. Kõik, inimene ei karda enam ämblikku, teraapia oli edukas. Mõnikord ongi lool selline õnnelik lõpp, kuid paraku mitte alati. Mõne aja pärast võib tal tekkida seletamatu äng pimeduse või kinniste ruumide suhtes.

Arahnofoobia on kadunud, hirm aga mitte. Hirm otsib endale uut põhjust. Siin ongi tegemist liikuva referendiga: mitte asi ei vaja märgistamist, vaid märk otsib endale osutust. Hirm ei ole ainus liikuvaid referente loov mehhanism, samamoodi toimivad sellised nähtused nagu rahutus, muretsemine, viha. Eriti palju on selliseid nähtusi kultuuri ja ideoloogia valdkonnas.

USA autodidaktist terane moralist Eric Hoffer kirjeldas nähtust, mida ta nimetas tõsiusklikkuseks. Tõsiuskliku usuobjekt võib muutuda. Mis aga ei muutu, on tõsiuskliku fanatism. Nt prantsuse tõsiusklik kommunist Roger Garaudy vahetas 1980. aastate alguses usku ja sai tõsiusklikuks, kui mitte fanaatiliseks moslemiks. Sellistel juhtudel, ütleb Hoffer, ei ole niivõrd oluline, mida usutakse, kuivõrd fanatism ise. See otsib ja leiab endale kummardamise objekti ehk liikuva referendi, kuid temas endas ei teki sisemist vastuolu, kuna täiesti erinevatel usuobjektidel on tema mõttemaailmas samad parameetrid.

Venemaal on endistest marksistlikest filosoofidest ja teadusliku ateismi õppejõududest äkki saanud õigeusu fundamentalistid, kusjuures vähemalt osa puhul on see ümbersünd siiras. Veel enam: nad ei näe siin mingit sisemist vastuolu ning osalevad performance’ides ikoonide ja punalippudega.