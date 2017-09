Agu Laisk: teadlane kui Sherlock Holmes

Oleme otsustanud kulutada igal aastal kaks protsenti oma rahvuslikust kogutoodangust riigi kaitsmiseks. Seda igaks juhuks, kuigi juba aastakümneid ei ole seda investeeringut vaja olnud praktiliselt kasutada. Aga sellest hoolimata kogume relvastust ja õpetame noori sõdima – juhuks kui selleks vajadus peaks tekkima. Määratusuured ressursid seisavad rakenduseta, arvestades, et neist saab millalgi eesti rahvale kasu olema.

«Teadmistepõhise Eesti» programm näeb ette eraldada üks protsent rahvuslikust kogutoodangust teadusele, põhjendades ka seda lootusega, et teadusest on või saab rahvale kasu olema. Teaduse vajalikkuse kohta on avalikkusel siiski rohkem küsimusi tekkinud kui kaitsekulude suhtes, nii et ettenähtud ühe protsendi piir on praeguseks siiski saavutamata. Kasvõi näiteks seepärast, et pideva vajadusega tõsta õpetajate palka ollakse juba sedavõrd harjunud, et õpetajate vajadused välja ei kõla. Paistab olevat ununenud, et kooliõpetajaid õpetavad ülikooli õppejõud, kellest otseselt sõltub õpetajate kvaliteet. Aga kes õpetavad ülikooli õppejõude?

Paradoksaalne, aga ülikooli õppejõud on peamiselt iseõppijad – öelgem siis, et õpivad elukoolis. Professorit ei saa õpetada, sest mingi eriala põhimõtetes ei ole ega tohigi keegi kolleeg professorist targem olla. Mis on siis professori elukool? Esmane tingimus on muidugi pidev kirjanduse lugemine – loomulikult tuleb kõigepealt ära õppida kõik see, millest keegi on kusagil maailmas juba kirjutanud.

Kasutades kaitseväe analoogiat, tähendab see, et Eesti sõdurid ei õpi mingit erilist eesti lahingutaktikat ja tulistamist Eestimaal tehtud püssidest, vaid valitud on NATO relvastus ja lahingutaktika. Ka professoril on võimalik valida loetavat, mis tähendab, et see või teine professor õpetab sügavamalt mingi valitud koolkonna arusaama antud küsimuses. Analoogiat selles suunas jätkates mõistab aga igaüks, et õige sõjakunsti saab selgeks vaid tegelikus sõjas, manöövritest sõjamängud kasvatavad üksnes elukaugeid teoreetikuid (ja milline õnn, et väga kogenud kindraleid ei olegi vaja läinud!).

Ka professoril jääb raamatust õpitu vaid sõnadeks, puudub «sihiku ja päästiku füüsiline tunnetus». Üliõpilasel on kerge aru saada, et loetut edasi rääkiv professor on elukauge kuivik, kuigi imetlust võib pälvida tema võime esitada peast pikki tuletuskäike või keerukaid geenijärjestusi. Professori praktiline elukool on teadustöö. Ainult teadustöös kujuneb välja materjali tegelik valdamine, arusaamatuks jäänu äkilise mõistmise imeline võidutunne – see, et mõistmine oleks nagu võit looduse üle. Ja edasi teadusliku artikli kirjutamine, kuidas selgitada teistele seda, millest ise oled aru saanud, aga mitte veel keegi teine. Teadustöö õpetab mõtlema uut moodi, nii nagu veel mitte keegi ei ole mõelnud.

Jah, see tähendab, et teadustöö on teisitimõtlemine. Professor kujuneb teisitimõtlejaks, on selles eeskujuks üliõpilastele, ja kui neist kunagi saavad õpetajad, siis kandub (teisiti)mõtlemise vaim ka õpilastesse, põlvkondade jooksul edasi rahvasse. Eesti rahvaga on see üsnagi nii olnud, sest mõtlemisvõime on säästnud meid kaasa jooksmast ajaloo suurte -ismidega.