Siim Kallas: ise majandamine või tasuta vaesus? Milline oleks tänane IME?

Tegime neljakesi 26. septembril 1987 ajalehes Edasi ettepaneku Eesti üleviimiseks täielikule isemajandamisele, ja neli aastat hiljem läkski Eesti üle tõelisele täielikule isemajandamisele.

Tõepoolest, lugedes uuesti 30 aastat vana teksti, paistab sealt Nõukogude Liidust lahku löömise idee. Aga paistab veel üks idee – tõelise ise majandamise idee, üleskutse algatusele, energiale, edasiminekule, vabale majandamisele. Selles oli usk, et on võimalik luua riik, mille majandus toetub vabale ettevõtlusele, üksikisikule, tema algatusvõimele ja töökusele.

On siis meil mingi probleem? Elame ju hästi, paremini kui kunagi varem. Me olime veendunud, et Eesti tõuseb majanduses paremate sekka. Maailmas kuulume me 50 jõukama riigi hulka. Maailmapanga loetelus oleme 2016. aasta seisuga 37. kohal. Eesti keskmine palk kasvab jõudsalt ja ületab tänavu 1200 euro piiri. Me räägime keskmistest. Eesti brutopalk pole enam Euroopas midagi hirmus madalat.

Nii mõnedki asjad Eestis on siiski kaugel ideaalsest ja väärivad parandamist. Parandamist ka selles aastatetaguse ettepaneku vaimus. Ei näinud me ette, et palgad kõrghariduses on nii madalad ja et ebavõrdsus eri Eesti piirkondade vahel kasvab.

Need tähtsad investeeringud

Mida ma teeksin, kui osaleksin uue sedalaadi teksti kirjutamises täna? Kõigepealt küsiksin endalt ja mõttekaaslastelt, kas majanduskasvu tähtsustamine on ikka oluline? Või saab kuidagi teisiti ka hakkama?

Euroopas oleme oma jõukusega tagapool. Ostujõu pariteediga arvestades oleme 74 protsenti keskmisest. Alates 2011. aastast püsib see näitaja samal tasemel. Läti ja Leedu on oma positsiooni parandanud. Luksemburg on väike, aga rikas, SKT 267 protsenti Euroopa keskmisest. See annab talle olulisi eeliseid. Seetõttu maksab tema hääl ka rohkem.

Kui oletame, et majandust on vaja ja see on oluline, siis pööraksin kõigepealt tähelepanu investeeringutele. Välisinvesteeringute sissevool on peatunud või vähemalt pidurdunud. Kuigi tänavu on statistika teatanud kodumaiste investeeringute kasvust, on viimastel aastatel juba mõnda aega räägitud investeeringute vähenemisest või vähemalt kidumisest.

Meie investeeringuid mõjutab viimasel ajal mõiste «piiritsoon». Nõnda siis ka sellega seotud riskid.

Olen nõus Ain Hanschmidtiga, kes ütleb, et oleme ikka muu maailma jaoks Ida-Euroopa koos kõige sellest tulenevaga. Kas poleks mõtet võtta seda tõsiasja sellisena, nagu see on, ja pürgida kõikides asjades selle poole, et olla Ida-Euroopa parim? Võistelda Luksemburgi ja Rootsiga, samuti püüd olla nende sarnane, näib olevat ebaratsionaalne ettevõtmine.

Oleme pooleurooplased

Tahame kramplikult olla lääneriik. 1905. aastal kutsus Noor-Eesti meid üles olema eestlane, aga saama ka eurooplaseks. Oleme siiski poole peal. Oleme ikka idaeurooplased.

Rahavool Euroopast petab meid. 2017. aasta riigieelarve seletuskiri ütleb, et 2017. aastal saab Eesti välisabi 961 miljonit eurot. See on suur summa. Oleme loomulikult tänulikud. Kui palju uusi ja heas korras teid, veepuhastusjaamu ja muud oleme saanud rajada eelkõige Euroopa Liidu abiga. Milliseks moodsaks majandusharuks on muutunud Eesti põllumajandus tänu eurotoetustele!