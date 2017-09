EKI keelekool: kas hundil ja heal lapsel ikkagi mitu nime?

Sünonüüme kasutades on aga oluline, et oleks üheselt arusaadav, et jutt käib ikka ühest ja samast asjast. Vahel küll sobib eri kontekstis kasutada eri sünonüüme.

Tiiu Erelt on oma raamatus «Terminiõpetus» kirjutanud, et sünonüümide rohkus iseloomustab uute, alles kujunemisjärgus erialade või suundade terminivara. See tähendab, et uue mõiste kohta on kasutusel mitu terminit ja vahel pole arusaadav, kas nad ikka tähistavad ühte ja sama mõistet. Aja jooksul aga jäävad liigsed sünonüümid kõrvale.

Eesti Keele Instituudis on selget keelt propageeritud aastast 2010. Oleme seda valdkonda nimetanud just selgeks keeleks. Jah, oleme korraldanud ka selge kommunikatsiooni seminari ja avaldanud kogumiku «Selge kommunikatsioon».

Aga mis see selge keel siis ikkagi on? Ja keele all ei mõtle me ainult sõnu ja lauseid, vaid räägime ju ka näiteks pildikeelest. Rahvusvaheline selge keele kogukond, kus on liikmeid paljudest riikidest, on mõne aasta eest leppinud kokku selge keele määratluse.

See ütleb, et infoedastus on selge üksnes juhul, kui selle vastuvõtja leiab talle mõeldud teabe, saab sellest aru ja oskab selle põhjal tegutseda. Kuna see toob esile selguse kolm kõige olulisemat aspekti, oleme meiegi seda määratlust kasutanud.

Arekeel on ÕSi järgi lihtsustatud, kergloetav ja -mõistetav keel. Arekeeles tekst on mõeldud seega sellisele inimesele, kellel on piiratud sõnavara ja kellel võib olla raskusi teksti mõista.

Niisiis pole arekeel (või lihtne keel) ning selge keel üks ja sama mõiste, nad pole sünonüümid. Arekeelt võib küll pidada selge keele üheks osaks, sest mõlema puhul on väga oluline sihtrühmaga arvestamine. Selge keele puhul me siiski liigsest lihtsustamisest ei räägiks.

Meid ümbritseb pidevalt suur hulk (info)sõnumeid. Nii tekstina, pildina kui ka teksti ja pildi kombinatsioonina. Selgema ühiskonna heaks saame kõik midagi teha. Üks võimalus on häid näiteid ehk selgeid sõnumeid jagada ning saata neid selge sõnumi auhinna võistlusele. Töid saab selge sõnumi auhinnale esitada 30. septembrini, lisateavet leiab veebilehelt selgesonum.ee.