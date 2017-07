Karmo Tüür: mida läheme Venemaalt vagunitega tooma?

Vaguniäris Venemaaga on kaks selgelt erinevat poolt – majanduslik ja poliitiline. Esimese puhul on tulem kaheldav, teises aga juba ette teada.

Vaba majanduse tingimustes pole äriedu kunagi kindel. Ettevõtmine võib sama hästi õnnestuda kui ka mitte õnnestuda. Kasum – või ka kahjum – on garanteeritud ainult mitte-vabas, moonutatud majanduskeskkonnas. Ehk siis sellises olukorras, kus poliitika juhib majandust ja mitte vastupidi.

Venemaal on kindlasti olemas ka nii-öelda vaba majanduse saarekesi või õigemini kihikesi – see on pisiettevõtluse tasandil, sinnamaani kuni sa ei muutu liiga ahvatlevaks või ärritavaks kellegi võimukama jaoks.

Võimaliku edu varjuküljed

Laias plaanis on aga Venemaal poliitika majanduse suhtes ülimuslik. Eriti ilmne on see kõiges, mis seostub raudteega, aga ka muude nii-öelda strateegiliste süsteemidega. Välismajanduses, sealhulgas välisinvestorite ligilaskmises nendele samadele strateegilistele süsteemidele, on poliitilise kontrolli element veelgi, et mitte öelda mitu korda tugevam.

Seega minnes mängima Venemaa suurte poiste sekka ülipolitiseeritud ja kindlate käsuliinide kaudu toimivasse ärisse, peab investoril olema tehtud kellegagi diil. Mis on selle diili hind ja kui palju tuleb eraldada niinimetatud ühiskassasse, seda ei saa laiem publik enamasti kunagi teada.

Veelgi nukram on aga see, et diil kehtib täpselt seni, kuni vaja. Kuni on vaja sellele, kelle käes on jämedam ots ehk kontroll poliitilis-majandusliku-õigusliku ruumi üle. Ning välisinvestor ei ole kunagi see, kelle käes on jämedam ots, vähemalt mitte Venemaal.

Poliitiline kaotus on garanteeritud

Seega majanduslikult on Eesti sisenemine Venemaa vaguniärisse enam kui kaheldava tulemiga. Meile võidakse anda juurdepääs ja isegi osa kasumist, kuid seda tehakse neile sobivatel tingimustel.

Teine pool on siis poliitiline. Kui Eesti riik teeb diili Venemaa kui riigiga (ja kõik mis on seotud raudteega, ON Venemaal riigi kontrolli all), siis kuulutab ta Venemaa legitiimiseks partneriks. Selliseks parketi- ja käepigistuskõlblikuks tegelaseks, kellega koos naeratades päevapiltniku ette astuda.

Parandage mind, kui eksin, aga kas Ida-Ukraina põldudel allalastud lennuki suits on juba hajunud? Kas riiklik terror oma naabrite suhtes on lakanud? Kas sanktsioonid Venemaa suhtes on tühistatud?

Venemaa on juba oma eesmärgi saavutanud. Taas saavad Kremli asukad väita, et lääne niinimetatud väärtused pole enamat kui sõnamull. Näita ainult neile läänlastele pikka rubla ja igasugused põhimõtted on unustatud.

Kokkuvõtteks – vaguniäris Venemaaga on Eesti majanduslik võit küsitav ja poliitiline kaotus juba ette kantud. Mida läheme siis Venemaalt vagunitega tooma?