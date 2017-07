Propastop: uus narratiiv Venemaa propagandarindel

Juulis aga arutati teemat telekanali TVC saates «Hääleõigus». Saatesarjas osapealkirjaga «Baltikum: hirmud ja unistused» arutleti Venemaa jutusaadetele omases formaadis selle üle, miks tahavad Balti riigid olla Euroopa Liidus, kui Nõukogude Liidu koosseisus oli üsna hea elu. Saate arenedes jõutakse Balti riikide majandusprobleemide juurde, mida Euroopa Liidu külje all olles soovitakse parandada.

Saates osalenud Venemaa Föderatsiooni Nõukogu liige Sergei Rõbakov: «Vene impeerium erineb kardinaalselt teistest, näiteks, Austria-Ungari impeeriumist. Asi on selles, et sinna kuulusid riigid, rõhutan – riigid, kes juba omasid iseseisvat riiklust. Ei Eesti riiki, ei Läti riiki, ei Leedu riiki (Leedu Suurvürstriik on hoopis teine asi), ei Ukraina riiki pole kunagi ajaloos eksisteerinud. Ja need taasmoodustatud riigid pidid uuesti tõestama õigust olemasoluks.

Nende riikide alusmüüt seisneb pidevas vastasseisus Venemaaga. Seni, kuni nad saavad tõendada õigust eksistentsiks, oma vajadust maailmale, olla Venemaa vastane, kasutab Euroopa Liit neid riike kui sanitaartsooni.»

2017. aasta veebruaris käsitleti Baltikumi majandust telekanalis Zvezda, kus räägiti Baltimaade allakäigust, transiidi olulisest vähenemisest, suurest töötuse ja vaesuse kasvust ning hindade, kuid mitte palkade kasvust.

Saates käidi välja taas ka arvamus, et Nõukogude Liit rajas Baltikumis tööstused, sadamad, elektrijaamad ja elamispinnad.

Lugu lõpeb tänase postituse aluseks oleva narratiiviga, kus jäetakse õhku küsimus, mis saab Balti riikidest aastal 2020, kui lõpeb Euroopa Liidu rahastus.

2016. aasta septembris kirjutas Rubaltic uudise pealkirjaga «Ekspert: 2020. aasta tuleb Balti riikidele murdeline», milles märgitakse «Teadlased prognoosivad 2020. aastatel Balti riikides demograafilist kollapsit, millele järgneb võimukriis. See paneb Läti ja Leedu vajaduse ette otsida uusi geopoliitilisi partnereid. Lisatakse, et on olemas veel üks nüanss – Balti riike taasiseseisvuseni viinud poliitikute kadumine ning uue poliitikute põlvkonna pealekasv, kes pole enam seotud Nõukogude Liidu vastase võitlusega. Teadlased ei välista, et Läti ja Leedu võivad hakata vaatama Venemaa suunas. Samuti ei välistata, et selles oleks suur roll Valgevenel.»

Sama aasta detsembris avaldas Polit Ekspress artikli pealkirjaga «Lõpu algus: mis juhtub Baltikumiga, kui Venemaa loobub transiidist», milles autor Aleksandr Šamšiev arvab, et Balti riigid võivad paluda Venemaal transiiditeed mitte kinni panna. «See aga nõuaks Baltikumilt suuremat paindlikust, hindade ülevaatamist ja venesuunalise poliitika muutmist, kuid Balti riikide ebapädev juhtimine ja saamatus olukorra hindamisel on juba Balti riikidest teinud kaotaja poole.»

Need on vaid mõned näited uue propagandaväite levitamisest. Propastopi hinnangul on see narratiiv mõeldud pigem siseriiklikuks kasutamiseks, kuna Balti riikide venekeelsed elanikud kogevad vahetult hoopis teistsugust elu. Ka täiendus «Nõukogude ajal oli parem elu» on edukas ainult Venemaa elanikele.

Venemaa uute narratiivide rindel on olnud arenguid teisigi. Propastopi toimetus soovitab silma peal hoida ka tasapisi kasvama hakkava väite «Baltimaad on Venemaale võlgu» arengul. Seda on servapidi märgata ka eelpool toodud näidetes, kus viidati Nõukogude Liidu rajatud tehastele, sadamatele ja muule infrastruktuurile.

Propastop.org on Kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.