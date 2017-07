Kaspar Kurve: kodanikupalk ehk Vasak- ja parempoolsuse tervitatav surm

Eestis on – minu jaoks – kolm tõsiseltvõetavat parlamendierakonda: Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Olen korduvalt püüdnud aru saada, aga tulutult Isamaa ja Res Publica Liidu ning Vabaerakonna sisust. Komplimendid neile, kes seda suudavad. Mis puudutab EKREt, siis odava populismi fenomeni mingil määral mõistan, aga erakond, mis 21. sajandil suudab praktiliselt ainult immigrantidest ja traditsioonilisest perekonnast räusata, peaks olema, ja õnneks ongi, Eesti poliitikamaastikul tegelikult irrelevantne.

Suur osa netikommentaatoritest ning «eluülikooli» doktorantidest viimase väitega loomulikult ei nõustu, see on loogiline ning nende panust Eesti arengusse intelligentsete ja muidu sisukate kommentaaridega ei tohi kindlasti alahinnata – huumor on meie üldiselt melanhoolses või lausa depressiivses kliimas alati tervitatav ja tervistav.

Parlamendivälistest erakondadest pean loomulikult ainsana tõsiseltvõetavaks rohelisi, mistõttu kuulun ma ju isegi Eestimaa Rohelistesse. Samas annan endale aru, et meil on enda nii-öelda aktuaalseks tegemiseks vaja veel väga suur töö teha – mäletab ju suurem osa eestlastest rohelisi (tegelikult teenimatult) Strandbergi-aegse flop’ina ning praegu teatakse meid peamiselt keskkonnaaktivistidena.

Jah, keskkonnasõbralikkus ei ole mitte ainult meie, vaid peab olema Eesti ja terve maailma üks kõige olulisematest prioriteetidest. Aga Eestimaa Rohelised ei ole keskkonnaliikumine, vaid poliitiline erakond, kellel on oma visioon kõiges, alates haridus- ja sotsiaalpoliitikast ning lõpetades majanduspoliitikaga. Ja viimasest peamegi rääkima, sest just efektiivne majanduspoliitika, tahame seda tunnistada või ei, on hästifunktsioneeriva ja terve riigi vaieldamatu alus.

Reformierakonnal on ühest küljest õigus – riik peab tagama selle, et ettevõtjatel oleks võimalikult soodne keskkond, see tähendab, et maksud ettevõtetele peavad olema võimalikult madalad ning riigi sekkumine ja bürokraatia viidud miinimumini. See tekitab Eestis atraktiivse ärikeskkonna, tagab nii kodu- kui ka välismaiste investeeringute rohkuse ning omakorda suurendab tööhõivet ja majanduskasvu. See on küll lihtsustus, kuid just nii liberaalne majanduspoliitika teoreetiliselt töötab ja sellel on kahtlemata iva sees.

Sotsiaaldemokraatidel ja Keskerakonnal on samuti ühest küljest õigus. Riik peab tagama selle, et majanduskasvu numbrid ka reaalsuses inimesteni jõuaks ja meie kõigi, mitte ainult «valitud eliidi» elujärg paraneks. Seetõttu on arusaadav, miks tõsteti tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni, tõsteti lahja alkoholi aktsiisi, aga ka sotsiaaltoetusi, jäeti ära sotsiaalmaksu pooleprotsendiline alandamine jne. Ka see on loomulikult lihtsustus, kuid just nii praegune vasakpoolne majanduspoliitika teoreetiliselt töötab ja ka sellel on kahtlemata iva sees.

Ainult, et siin on üks väga suur AGA. Nii «parempoolsed» ehk Reformierakond kui ka «vasakpoolsed» ehk sotsiaaldemokraadid ning Keskerakond tegelikult eksivad. Eksivad, sest kumbki lähenemine tänapäeval enam ei tööta. Reformierakond oli riigipiruka juures 17 aastat (1999–2016), seejuures oldi peaministripartei pretsedenditud 11 aastat järjest. Eesti viie Euroopa rikkaima riigi loosungist on selle ajaga saanud nali, mida ei usu enam (kui üldse kunagi uskus) ka kõige tulihingelisem reformierakondlane. GINI koefitsiendi (ebavõrdsuse indikaator) järgi oleme Euroopa Liidu tipus.