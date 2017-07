Mihkel Mutt: valmistugem võitluseks võsa vastu

Suvi on ringisõitmise aeg. Tee ääres on sinised kohasildid. Liigud edasi ja näed, eemal ongi üks majake, kaugemal teine. Ootad, millal see päris koht tuleb. Aga ei tulegi, viie kilomeetri järel on juba uus silt. Vahel pole ühtegi hoonet, on lihtsalt paik. Silt on suurem kui paik.

Eriti südantliigutavad on valged viidad väikeste teede alguses, poeetiliste ja arhailiste nimedega (kõik need «Lööbe-Pügari Sassi» ja «Vanaveski-uuesopaaaugu»!) Vahel need külateed üle väljade ja läbi võsa viivad kuhugi, ühendavad midagi, vahel lõpevad kusagil niisama nagu mälestusmärgid Ivan Sussaninile. Need sildid kinnitavad, mida võib lugeda raamatust – kunagi käis siingi elu.

Siis tabad end ketserlikult mõttelt, et Eesti on liiga suur. Täpsemalt: inimesi on liiga vähe selle maa jaoks.

Me räägime vananemisest ja vähenemisest peamiselt selles võtmes, et meditsiinitöötajad lähevad mujale, et noored ei tule tagasi, et eesti kui kultuurkeele baas nõrgeneb, et pensionisurve eelarvele kasvab jne. Kokkutõmbumisel on nähtav mõju ka maa(elu)le

Maaelu vajalikkusest rääkides rõhutatakse traditsioone, see seostub eestluse kui maarahvaga, see on tervislik jne. Üks lihtne aspekt on veel: maad tuleb korras hoida, teda tuleb pidada. Just nimelt, kui sulle on maa antud, siis tuleb selle eest hoolitseda. See aspekt ei ole lahus muust maaelust, sest kui seda elu on, siis tuleb pidamine iseenesest. Kui pole üht, kipub ära jääma ka teine

Maa pidamisel on mitu vormi ning järku, aktiivsest põllumajanduslikust või tööstuslikust kasutamisest kuni metsamajandamise ning rahvuspargini. Igal juhul on maa teadlikult hõlvatud.

Rahvuspargid on toredad, aga nende mahul riigi pindalast on ilmselt mingi tervemõistuslik piir.

Eesti rahvastikutihedus on Euroopa üks väiksemaid. Kõik, kes ringi sõitnud, teavad mõnda tosina kilomeetri pikkust teelõiku, näiteks Läänemaal, millel elektritraadid, reflektoripostid ja valge joon keset asfalti on ainsad inimtegevuse jäljed.

Sõites läbi mõnest väiksemast keskusest ja peateelt kõrvale keerates avastad põlispuude tagant mustendavate akendega paneelmaju, mis kolhooside ajal ehitatud, et «maad linnale lähendada». Teisal on laguneva maja katus vajunud maadligi.

Rahvastikutihedus pole iseenesest peamine näitaja. Skandinaavias on see veel väiksem. Aga maad on mitmesugust. Osa ei nõua pidamist, kaljud ja kõrbed, stepid ja tundrad hoolitsevad enda eest ise. Norras pole kaks kolmandikku territooriumist olnud kunagi inimese asusutusalaks.

Aga Eesti kohta ütleb laulusalm õigesti, et «viljakandvat mulda on leida igal pool». Aga mida hakkab see kasvatama tulevikus?

Konsentreerumine linnadesse ja maaelu kahanemine on globaalne nähtus.

(Vahemärkusena. Praktika näitab, et inimesed on valmis elama üksteise kukil, aga nad peavad olema koos. Sest ainult üheskoos saavad nad rääkida ja tegutseda, omada ja rakendada võimu, algatada uusi asju, mis on spetsiifiliselt inimliku elu peamine tunnus erinevalt bioloogilise eksistentsi jätkamisest, mis sarnastab meid muu elusloodusega. Internet, mobiiltelefon jt ei ole seda muutnud sel määral kui vahel arvatud. Need vahendid vähendavaid vahemaid, aga peamiselt ikka linnade ja suuremata koosluste vahel.