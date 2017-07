Hardo Pajula: tuleviku ajaloolased kirjutavad, et Lobjaka lääne tagasirullimine algas sel aastal

Postmodernistliku maailmavaate nurgakivi on õige tähelepanek, et iga nähtuse või teksti võimalike tõlgenduste hulk on pea lõpmatu. Ka nende järgmist küsimust – kui võimalike tõlgenduste hulk on lõpmatu, siis miks peaks üks teistest parem olema? – ei ole kerge kõrvale heita.

Veelgi enam, see küsimus nõuab vastust. Kui me väidame, et kõik tõlgendused või uskumused on võrdselt väärtuslikud või väärtusetud, pole võimalik ilmas toimetada, aga me peame siin toimetama. Seega peitub postmodernistlikus maailmapildis sisemine vasturääkivus: kui üks alusmüüt pole parem kui teine, kui iga tõlgendus on sama hea kui mistahes muu, siis miks me peaksime just soo-, seksuaal-, rassi- ja etnilisest identiteedist nii suurt numbrit tegema?

Sellele küsimusele ei ole mõistlikku vastust, ja ega keegi ei üritagi seda pakkuda. Esiteks pole loogika ja sidusus postmodernistide silmis kuigi hinnatud. Teiseks osutub kogu see dogma lähemal vaatlusel ühe teise õpetuse kattevarjuks.

Pärast Solženitsõni «Gulagi arhipelaagi» ei leidnud isegi Prantsuse vasakintellektuaalid enam endas marksismi kaitseks jõudu. Nad jätsid lõplikult hüvasti lootusega, et töölisklass kord kodanluse kukutab, ja andsid 1970. aastatel Marxi õpetusele uue vormi. Kui varem räägiti majanduslikust võimust, siis nüüd sai see mõiste tunduvalt avarama sisu. Doktriin ise jäi aga laias laastus muutumatuks: ühiskond on rõhujate ja rõhutute vaheline antagonistlik nullsummamäng.

Nüüd ei oldud aga rõhutud enam mitte töölisena, vaid soo, seksuaalse sättumuse, nahavärvi jne pärast. Ainulises keskendumises võimule kui inimese põhilisele liikumapanevale jõule avaldub aga neomarksistlike postmodernistide veel üks sisemine vasturääkivus. Pidades kõige kurja allikaks domineerimist, tahavad nad vähemasti sõnades maailma võimust kui sellisest vabastada. Ent seda arulagedalt utopistlikku eesmärki on võimalik ellu viia vaid täielikku võimu omades ja seda nad marksistidena tegelikult ka taotlevad ning sellest siin õigupärast jutt käibki.

«Jaga ja valitse!» on iidne põhimõte ja postmodernne arusaam võimalike identiteetide lõpmatusest laseb neomarksistidel seda rakendada enneolematus ulatuses. «Kuivõrd ainus asi, millesse nad usuvad, on võim, siis võite olla täiesti kindlad, et nad kasutavad seda igasuguste kõhklusteta,» hoiatas Peterson. Kui midagi peale võimu ei ole olemas, siis käib sõda võimu pärast, ja kui see on nii, siis võib võimu vabalt kasutada, sest midagi muud ju kasutada pole; ei ole loogikat, konsensust ega heausksete inimeste vahelist mõistuspärast arutelu, on vaid võimu- ja identiteedigruppide vaheline hobbeslik sõjaseisund.

«Psühhoanalüütikuna kipun ma järeldama, et see on just see, mida nad tahavad: ajada meid rassilise, etnilise ja soolise identiteedi, sugueluliste eelistuste ja väljendusvabaduse pinnal omavahel tülli. Kõik need lõputult paljunevad grupiidentiteedid kutsuvad meid kaosesse ja see on just see, mida ma silmapiiril näen. See peab lõppema ja see peab lõppema nii kiiresti kui võimalik,» jätkas Peterson.

Võla- ja rändekriisid on lääne vahepealsest nõiduslikust jõukusunest üles äratanud, meie jalge all liiguvad võimsad jõud, me elame segaste aegade künnisel (tegelikult juba ammu nende keskel), keset suurt ideoloogilist konflikti. Kõigi südametunnistusega inimeste esmane mure peaks olema see, et need ühiselust väljajuurimatud lahkhelid jääksid ideede pinnale ega tasandaks teed sortsidele. Petersoni sõnul pole kirjeldatud vastasseis üksnes ideoloogiline, see on ka filosoofiline, «võib-olla isegi sügavam kui filosoofiline – see võib olla koguni metafüüsiline või teoloogiline – kõik sõltub sellest, kui sügavale te vaatate.»

Ma usun, et konservatiivse temperamenditüübiga inimestel pole põhjust muretseda. Tuleviku ajaloolased kirjutavad, et Lobjaka lääne (vt PM 12.6.16) tagasirullimine algas 2017. aastal. Samal aastal tähistati ka reformatsiooni 500. aastapäeva.

[*] Postmodernism on väga lai mõiste, Peterson räägib esmajoones postmodernismist ühiskonnateadustes, nii palju kui viimaseid ülejäänud kultuurist eristada saab.