Ando Kiviberg: miks eelistan valimisliitu erakonnale

Kahjuks ei ole see olnud reformi korraldajate eesmärk ei eelmise ega ka praeguse valitsuse ajal. Neid küsimusi tuleb endal küsida. Neile tuleb vastused leida, sest need on meie iseseisvuse kestlikkuse küsimused.

Seesugune keskne lähenemine levib järjest enam ka erakondades ning kohaliku elu valikuid ja otsuseid soovitakse järjest enam suunata Tallinnast. Võtame näiteks IRLi kohalike valimiste nimekirja moodustamise Viljandis.

6. aprillil otsustas IRLi Viljandi linnaosakond juhatuse koosolekul ühehäälselt, et IRL läheb Viljandis valimistele koos Vabaerakonnaga moodustatud valimisliidus. Toonasel koosolekul osales ka IRLi praegune esimees Helir-Valdor Seeder, kes otsust selgelt pooldas. Valimisliidu moodustamist kommenteeris toona Harri Aaltonen järgmiselt: «Näeme, et Viljandis on üksjagu tublisid parempoolse eluhoiakuga linnakodanikke, kes oleksid valmis linna arenguküsimustes kaasa rääkima, kuid ei soovi end siduda ühegi erakonnaga. Kohalikul tasandil soovime näha rohkem kodanikualgatust ja vähem parteipoliitikat. Ootame valimisliiduga ühinema kõiki häid ning aktiivseid inimesi, kellele Viljandi areng on südamelähedane.»

21. mail otsustas IRLi Viljandi osakond minna kohalikele valimistele ikkagi IRLi lipu all ning sellega murda Vabaerakonnaga sõlmitud kokkulepet. Selle kokkuleppe murdmine sündis IRLi keskkontori survel, mis on minu pikaaegse kohaliku omavalitsuse tasandil poliitikas osalemise kogemusel esmakordne säärane juhtum Viljandis.

Mai lõpus esitas erakond mulle oma selge nõudmise, et kandideeriksin Viljandis IRLi nimekirja esinumbrina uuesti linnapeaks, ja soovis minult ettepanekuid, kuidas oleks võimalik tekkinud olukord lahendada.

Saatsin erakonna juhtidele oma konkreetse kirjaliku ettepaneku, vastavalt nende soovile. On ju loogiline, et kui erakond nõuab minult jätkuvalt pühendumist aktiivsele poliitikukarjäärile, ootan ka mina enda jaoks pikemat tulevikuplaani, sh kuidas leida võimalusi liikuda poliitikas sammu edasi riigi tasandile.

Erakonna keskkontor pidas ettepanekuid sobimatuks ja Viljandi avalikkus nägi minu soovis saada Viljandis võimalikult kõrge koht riigikogu valimiste nimekirjas staaritsemist. Huvitav on arusaam, et valimiskünnise piirimail kõikuva reitinguga erakonna esinumbri koht Järva- ja Viljandimaal annab automaatselt riigikogu liikme koha. See on pigem tunnustus IRLi väärikale ajaloole, mitte realistlik prognoos 2019. aastaks.

Tegelikult peab IRL riigikogu valimistel edu saavutamiseks tegema meeletult tööd nii Viljandimaal kui ka mujal Eestis. Riigikogu liikme koht tuleb välja teenida ja olin valmis väga tõsiselt oma aega ka valimiskampaaniasse panustama.

Aga nüüd on otsus langenud ning sügistele kohalikele valimistele vaatan oma erakonnast erinevalt. Arvan jätkuvalt, et kohalikke asju peavad otsustama kohalikud inimesed ja kodanikualgatus on omavalitsustes erakonnapoliitikast olulisem.