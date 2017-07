Ülle Leis: sibularõngaste sündroom ehk Tõlge Eesti moodi

Üllatavalt sageli on tõlgetes näha kirjavigu. Selline tekst pakendil võib panna tarbijat endalt küsima, kas see pole mitte märk ebakvaliteetsest tootest. Näiteks Ühendkuningriigi tarbijakaitsesaadetes korratakse sageli, et kirjaviga pakendil on üks piraat- või võltstoote tunnuseid.

Ka eeskujulikult õigekirja- ja grammatikareegleid järgiv tekst võib ometigi saada käitumishindeks kahe. Nimelt on keeleski nii-öelda viisakus või etikett, täpselt nagu käitumises ja riietuses. Juhinduma peaks olukorrast ja inimestest, kellega suheldakse, kusjuures viisakusreeglid võivad olla eri rahvastel väga erinevad.

Kui Eestis pöördutakse teise inimese poole nimepidi, kasutatakse enamasti eesnime. Paljudes teistes kultuurides (eriti näiteks Saksa- ja Prantsusmaal) on võõrast ja/või kõrgemal positsioonil inimest eesnimega kõnetada aga ebaviisakas. Selle asemel tuleks kasutada kombinatsiooni härra/proua + perekonnanimi.

Hästi on viisakuserinevused näha siltidel. Eestis laialt levinud üleskutse «Kiida teenindajat!» mõjub üsna karmi käsuna (Pühi jalad puhtaks!) juba eesti keeles, eriti ebaviisakana aga inglise tõlkes Praise the staff!. Mida inglise keeles selle asemel kasutatakse? Sobiksid väljendid How did we do? / We would like your feedback / If you are happy with our service or the work of our staff please tell us. Lisaks on inglise keeles tavaks pöörduda inimeste poole isikuliselt ja sõnaga palun (Please wait until called), eesti keeles aga umbisikuliselt ja käskides («Kutsumata mitte siseneda»). Näidete loetelu võiks jätkata, kuid märksa olulisem on mõista tõlkeapsude põhjusi ja osata Eesti tõlkes üles leida.

«Kiida teenindajat!» ja selle ingliskeelne vaste ühes Tallinna hotellis. / Ülle Leis

Iga tõlge algab tootjatest ja teenindusettevõtetest, kes end võõrkeeles müüvad. Nende võimalused ja vajalike tööde (peale tõlke reklaam, kujundus, pakend, koduleht jm) tähtsuse järjekord võib siiski olla väga erinev. Osa neist tellib tõlke professionaalilt, ent väikeettevõtjal võib nappida selleks raha ja ta püüab omal jõul hakkama saada. Mõlemal juhul oleks kasulik teadvustada võimalikke tõlkes kaduma mineku põhjusi ja osata aidata ise kaasa parima tulemuse saavutamisele.

Miks läheb sõnum tõlkes kaduma?

Vales tähenduses kasutatud sõnad on üks levinumaid põhjusi. Me arvame teadvat või oletame, kuidas üht või teist asja teises keeles öelda, või võtame sõnaraamatust esimese vaste. Me arvame, et nii-öelda sama sõna (kotlet – cutlet) on sama tähendusega. Me kasutame ise tehtud inglise keelt (peet).

Me ei saa aga sundida välismaalast mõistma sõna selles tähenduses, nagu meie seda kasutame. Selle asemel peame valima sõna(stuse), mida teises keeles sellisel juhul kasutatakse. Uuringud on näidanud, et pealkirjal on internetis umbes üks sekund aega lugeja tähelepanu köitmiseks. Veebikasutaja kulutab 2,6 sekundit, et kogu veebilehele kiire pilk heita, ja keskendub seejärel mõnele osale sellest või läheb edasi järgmisele lehele. Järelikult vajab võõrkeelne koduleht just neid «õigeid», kiiresti pilku püüdvaid ja huvi äratavaid sõnu.