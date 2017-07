Postimees 1939. aastal: Eesti suvituslinnades on käes hooaja kõrghetked

Loodushoiu ja Turismi Instituudile saabunud viimaseil andmeil oli suvitajate arv Narva-Jõesuus 4220, sel hulgas välismaalasi 360. Mis puutub majutamise võimalustesse Narva-Jõesuus, siis tühje suvilaid on veel üürida umbes 25, vabu tube suvilais, pansiones ja hotellides on 400 ümber. Seega on korteriolud lahedad, hinnad on üldiselt soodsad.

Pärnus on suvitajate arv 3227, neist välismaalasi tervelt 1503. Pärnu üksikuis pansiones on piiratud arvul tube saada, samuti on eramajades vabu tube.

Haapsalus tõuseb suvitajate arv 1914, välismaalasi nende hulgas 395. Haapsalus leidub praegu suvitajate jaoks veel üksikuid vabu tube ja kortereid.

Kuressaares on suvitajate üldarv 1042, neist välismaalasi 184. Majutamisvõimalused on Kuressaares praegu piiratud.

Mis puutub merevee temperatuuri, siis viimaseil päevil on see kõigis nimetatud kuurortides olnud soe. 12.07.1939