Postimees 1930. aastal: Nõukogude lennuk eksis Eestisse?

Eile kell 8.54 hommikul nähti Narvast Kingisepa maantee sihis Eesti poole lendamas Vene lennukit. Lennuk lendas üle Narva, tehes linna kohal paar tiiru, kust sõitis edasi lääne poole.

Kell 9.20 nähti lennukit Smetski kohal. Kell pool üksteist maandus lennuk neliteist kilomeetrit Narvast eemal Laagna asunduse ümbruses.

Selgus, et maandunud lennuk on nõukogude Venemaa suur sõjalennuk. Lennuk kannab märki «R 1». Lennukil leiti ka üks raske kuulipilduja. Juhiks oli Feodor Putse ja vaatlejaks Paul Kutsev. Kohale sõitnud ametivõimudele seletasid juhid, et nad on lennanud välja hommikul Gatschinast, kuid on ära eksinud. Nii lennuk kui ta lendurid jäid meie kaitseväe võimude korraldusse. Lennuki juure seati üles kaitseväe valve. 11.07.1930