Ajaloovideo: kes on eestlaste esiisad?

Teadlased on välja selgitanud, et umbes 90 protsendil eestlastest on meesliini pidi esiisaks üks viiest kiviajal elanud meestest. Hõimud, millele need mehed panid aluse, jõudsid Eesti alale erinevatel aegadel ja asjaoludel. Viimased uuringud on heitnud sellele rohkem valgust. Ajalugu Oskariga ja Eesti Family Tree DNA projekti administraatorid on uute teadmiste põhjal pannud kokku lühikese ja ülevaatliku video, mis räägib sellest, kuidas nendesamuse viie mehe järeltulijad sattusid meie maale.