Peeter Espak: libaliberaalse demokraatia pealetung

Konservatiivseid või mitteprogressiivseks peetavaid ideid ei suruta maha mitte argumenteerides ja akadeemilises väitluses, vaid vastaspoolt auditooriumist maha karjudes, süüdistades vihkamises, solvamises ning muutes seejuures igasuguse mõtestatud diskussiooni võimatuks.

Kui õppejõud, filosoofid või populaarsed kõnelejad ja kirjanikud ei esinda oma sõnavõttudes ja seisukohtades ühte kindlat maailmavaadet, mille doktriinid tuleks justkui usudogmad viimseni kõhklemata vastu võtta, järgneb raevukas protest. Meeleavaldusi korraldavate, petitsioone ja süüdistusi esitavate (vähemus)gruppide survele annavad sageli vihkajaks sildistamise hirmus alla ka ülikoolide administratsioonid ja väljaannete toimetajad.

Dialoog puudub

Huvitaval kombel juhivad toimuvale tihti tähelepanu just tõelisteks liberaalideks peetavad USA mõtlejad ise. Üheks teravaimaks olukorra kritiseerijaks on kujunenud Ühendriikide tuntuimaid saatejuhte ja populaarseid mõtlejaid, muuhulgas tugevalt religioonikriitiline ja vaadetelt pigem liberaalsusse kalduv Bill Maher. Juuni keskel kutsus ta oma saatesse (HBO, «Real Time with Bill Maher») konservatiivse ja ka paremäärmuslikuks nimetatava Breitbarti uudiste peatoimetaja Alex Marlow’.

Näitena ka sellest, et peabki andma vastaspoolele sõna ja tema seisukohad ära kuulama. Maher möönis, et avaliku arvamuse kujundajatena on Breitbarti uudistekontsern osavam kui tema demokraatidest vastased, sest «neil on munad ja nad võitlevad paremini». Olles ülikriitiline Donald Trumpi suhtes, tunnistab Maher oma sõnavõttudes asjaolu, et hüsteeriline solvumiskultuuril põhinev poliitkorrektne progressiivne liikumine kaotas valimistel omaenda oskamatuse tõttu.

Kaotuse põhjendusena ei saa kasutada ainult eneseõigustusi siltide all «libauudiseid», «tõejärgne ajastu» või «populismi pealetung». Pigem võimetust või tahtmatust vastaspoolega vaidlevasse dialoogi astuda ja eelneva sildistamiseta teda mõtestatult võita.

Antiintellektualism

Fareed Zakaria – maailmakuulus CNNi saatejuht ning mitme menuraamatu autor – võttis alles äsja sama probleemi CNNi («Fareed Zakaria GPS») eetris kokku veelgi selgesõnalisemalt: «Ameerika tänapäeva ülikoolid näivad edendavat kõikvõimalikku mitmekesisust peale intellektuaalse mitmekesisuse. Konservatiivsed hääled ja arvamused, mis on juba praegu piiramisrõngas vähemuses, vaigistatakse täielikult.

Ülikoolikampuste mõttepolitsei on asunud jälitama ka tõsiseid konservatiivseid mõtlejaid, nagu Heather Mac Donald ja Charles Murray, kuid ka populaarseid nimesid, nagu Milo Yiannopoulos ja Ann Coulter. Osa kutsed esinema tühistatakse, teiste esinemistele segatakse karjudes vahele ja neid hirmutatakse. Hämmastav, et see kõik sünnib kolledžikampustes, mis lubavad oma tudengitele vaba haridust (liberal education).

Sõnal «liberaalne» ei ole selles kontekstis mitte mingit seost tänapäeva parteipoliitilise vastandumisega. See sõna viitab hoopis ladina keelest tulevale sõnale «seotud vabadusega».» Lääne traditsioonis tähendab see aga eelkõige sõnavabadust – just selliste arvamuste kuulamist ja arvesse võtmist, millega ei nõustuta; sõnavabadus kehtib aga ka neile ideedele, mis tunduvad meile ründavad või solvavad.

Zakaria tunnistab, et tõepoolest on olemas «paremalt» tulev antiintellektualismivool, mis eirab fakte, ratsionaalsust ja teadust. Samas näeme aga vasakpoolse antiintellektualismi esilekerkimist, mis peab ennast moraalselt niivõrd kõrgemalseisvaks ja puhtamaks, et isegi teistsuguse idee kuulmine on täiesti vastuvõetamatu (vt videot).