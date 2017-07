Martin Vabat: ole terve maa!

Maakeeles on tegusõnal «pidama» suur vägi, mis avab paljusid väravaid. Me peame kohta, peame lugu, peame talu, peame aru, peame nõu, peame sõna, peame saladust, peame südames, peame suud, peame sammu, peame vastu ja peame – just nimelt peame – kinni kohustustest. Kohustus on eeskätt ülesanne pidada kohta. Koht on maakeeles alati enne kui inimene. Esivanemad ju ütlesid Vanatoa Mart, Hiie Jaan ja Allika Juhan, sest nad elasid ja hingasid koha kaudu ning pidasid sellest lugu.

Aga kas tänased eestlased peavad kohast lugu? Et sellest aru saada, küsin, kust kohast oled sina pärit? Millisest kihelkonnast või külast? Kas sul on üldse kodukihelkond või küla? Kui ei, siis miks? Mis oli see põhjus, miks sinu perekonna lugu katkes ja mida saaksid sina teha, et seda lugu uuesti pidada? Sinu maaesivanemad elasid pidevalt ühes kohas, said oma õppetunnid ja õndsuse kohapealt kätte, aga sina lahkud. Miks?

Tea, et lahkudes lööd end lahku väest ja võimeist, mille annab sulle sinu sünnikoht. Sünnikoht maal on justkui süvenemise allikas. See on ülioluline, sest usk, elu, inimeseksolemine – need kõik on süvenejate ja südame, mitte lahkulööjate tee. Liiatigi, kui lähed, on üks lapike maad taas avatud tühjadele tuultele.

Uurinud talurahva perekonnalugu ja süvenenud meie maasse, olen veendunud, et seda tuleb hoida erilise tähelepanuga. Õieti peaks terve Eesti riigi maa-ala olema kaitseala, sest siinsed külad, kihelkonnad ja looklevad teed on veel ühenduses kuldaja hõimumaailmaga – kõigi nende tavade ja tarkustega, mida on vaja maailma koospüsimiseks, siis kui tehnoloogiast ei ole enam abi.

Seejuures tuleb mõista, et nii nagu inimene, nii on ka maa hingav ja pärimuslik organism, aga mõõtmatult suurem ja hädavajalikum. Maa on õieti nagu ravila ja inimesed nagu patsiendid. Me ei saa võtta seda üle, nii nagu me ei võta üle ühtegi haiglat. Kujutage nüüd ette, et patsient läheb haiglasse ja hakkab seda oma suva järgi ümber korraldama – mitmesuguste väljakutsete, kampaaniate ja projektidega. Pisikeses haiglas on see keelatud, aga suurel ja võimsal maal lubatud.

Kuna selline mõtlematu eluviis mõjutab kõiki maainimesi, kes arvavad teisiti, siis ei jää mul muud üle, kui paluda vähemalt sind, südamega rändur, et lõpetaksid ekslemise ning otsiksid üles oma kodukihelkonna ja küla. Kui oled seda teinud, kolm aastat kohal olnud, juured alla saanud, maa- ja turvatunde taastanud, maad armastama hakanud ja terveks saanud, siis mõistad, et tegelikult oled ainult see koht, kus elad. Kõik, mis sul on imeteldavat, on see koht, see kihelkond, see paigavaim ehk genius loci, nagu vanad roomlased ütlesid.

Ja kujuta nüüd ette, et selle kohalolu ja tervenemise ajal tulevad võõrad või omad, kes on saanud võõraks, ning hakkavad sinu kodukihelkonna nägu ümber kujundama – täpselt nii, nagu nemad heaks arvavad. See on kõige ülbem ja rumalam tegu, mida võib ajalugu uurides kohata. Jah, ajaloos on juhtunud kõiksugu jubedaid asju, aga mitte ükski ei pruugi olla nii püsivalt halvav kui maastiku füüsiline ja energeetiline ümberkorraldamine.