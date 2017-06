Kersti Kaljulaid: Eesti Euroopa Liidu südames – et jää murduks!

Me elame väga keerulises maailmas. Nii on oma mõttelõnga lahti harutanud ühel või teisel ajahetkel pea kõik poliitikud, kelle ülesanne on olnud Eestit hoida. 2001. aastal – tagantjärele ju väga lootusrikkal etapil Eesti ajaloos – lausus Lennart Meri need sõnad oma aastapäevakõnes. Meri arvates oli väliskeskkond muutumas selliseks, kus Eesti eesmärke saavutada ja huvisid kaitsta on keerulisem kui eelmisel kümnendil. Võimaluste aken oli sulgumas ja sestap tuli kiirustada, et sulgumise hetkel asuks Eesti ikka vabas maailmas. Vaba maailm tähendas meie jaoks rahvusvahelist võrgustumist nende riikidega, kellele on olulised liberaalsed demokraatlikud väärtused. Miks? Sest neil väärtustel põhineb arusaam, et ka väikeriikidel on enesemääramise õigus.

Organisatsioon, mis meie julgeolekut oma pehme jõuga aitab tagada, oli ja on Euroopa Liit. Kõva tagatis ja sellisena arusaadavam on muidugi NATO. Jah, me teadsime ELiga liitumiseks valmistudes, et me saame sellest kuulumisest majanduslikku kasu – otseselt toetusi ja ligipääsu suurele turule. Jah, me tahtsime anda oma kodanikele garantii, et ELi kuulumise kaudu aktsepteerib Eesti alatiseks need kodanike vabadused, milleta me oma elu enam ette kujutada ei tahtnud – ELi teatavasti ei saa kuuluda teistsugune riik. Aga esmatähtis oli julgeolek. Kibekiire töö käis eelkõige selle loosungi all, et tuli kindlustada Eesti iseseisvus pikaks ajaks.

Ühinemisreferendumi eel tehti massilist teavitustööd. Hannes Rummi juhitud kampaanias tiirutasid kõikide Eesti erakondade poliitikud mööda Eestit sama usinasti kui mistahes valimisteks valmistudes. Tulemus on olnud vaeva väärt. Eesti õigus kuuluda läände on praeguseks ka meist läänepoolsemate riikide jaoks enesestmõistetav.

Saatusekaaslastel, kes jäid sulguva võimaluste akna teisele poolele, ei ole kellelgi veel õnnestunud saada edukaks asumisest Ida ja Lääne vahel. Jah, kõik ei ole vaid vaenuliku geopoliitika tulemus – korruptsioon sööb seal vahevöös tihti arenguvõimalusi vähemalt sama hoogsalt. Aus ja läbipaistev demokraatia ei ole mingi rikaste riikide hüve, see on rikkaks saamise eeldus. Demokraatliku ja ausa riigi pidamine on jõukohane igal tulutasemel ja igas geograafilises asukohas, kuigi diktaatorid väidavad vastupidist.

Aga on fakt, et erandeid ei ole – ida ja lääne vahel asumist aktsepteerib küll läänemaailm, aga mitte idanaaber. Venemaalt maailma vaatamine käib ikkagi läbi mõjusfääride ja need, kes tahavad kaubelda Venemaaga väärtuste üle, peavad loobuma ambitsioonidest läheneda läänemaailmale.

Et jää murduks

Eesti arengule on suurim oht rahvusvahelise koostöö taandumine. Me vajame ELi ja meie eesistumise ülim eesmärk saab olla ELi suhtes tõusnud kõhkluste hajutamine. Kõhklejaid on meil ja veel rohkem on neid mujal. Me peame saavutama, et see kõhe tunne, mis inimestel meie kontinendi toimetuleku ja arenguvõime suhtes on ja mis on tunnetuslikult viimastel aastatel suurenenud, hajuks. Et jää hakkaks murduma.