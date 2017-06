Toomas Tammis: 21. sajandi (Tal)linn – millises tulevikus suudame kokku leppida?

Millises linnas me tahaksime elada, täpsemalt, millises elukeskkonnas tunneksime end hästi; millises kodus elades, millistes tingimustes töötades, millises avalikus ruumis liikudes ja oma vaba aega veetes? Need on olulised küsimused igale inimesele ja üldinimlikul tasandil on neile võimalik leida enam-vähem konsensuslik vastus.

Üsna lihtne on ehk kokku leppida, et meie elukeskkond võiks olla turvaline ja tervislik kõigile ühiskonna liikmetele, suhteliselt roheline, hästi ligipääsetav ja kasutatav ja viimaks – vormunud selliselt, et meil oleks uhke selles viibida. Mõista ja ühiskonnas laiemalt kokku leppida, mida need üsna üldised terminid täpsemalt tähendavad ning kuidas nende tähenduste ja tulemusteni jõuda, on sageli ootamatult keeruline.

Oleme ammendanud totaalselt vabale turule orienteeritud iseseisvusaja alguse nn kauboikapitalismi, kus kõik võisid teha vaat et kõike ja ainuke kriteerium oli, kas tehtut õnnestub ka kellelegi maha müüa. Meie elukeskkonnas ning linnade arengus päädis see nullindate keskpaiga buumiga, mille käigus saime juurde suure hulga pigem kiirusele ja odavusele kui tulevase elukeskkonna kvaliteedile orienteeritud äri-, elu- ja kaubandusmaastikke.

See ei ole kindlasti pädev hinnang kogu sel ajal ehitatule, kuid suurt osa sellest vaatame nüüd kui olulist õppetundi, kuidas ilma selgema pildi ja visioonita võime luua üsna halvasti toimivat tulevikku. Tallinna lähivaldade probleemid lasteaedade ja koolide kauguse ja logistiliste ühenduste kehvusega on siin ilmekad näited.

Nii arendajad kui ka tulevased asukad küsivad üha sagedamini ootamatult üksikasjaliste kavade järgi, millist keskkonda ühes või teises piirkonnas on linnal kavas luua või siis täpsemalt normide ja seadustega ette näha. Keegi ei taha enam arendada ega osta juhuslikku tükki tundmatust tulevikust, vastupidi, kõik soovivad olla võimalikult kindlad oma investeeringu väärtust kasvatava laiema keskkonna olemasolus.

Arendamisel ja linnaehitusel oleme liikunud võimalikult suurte ehitusmahtude läbisurumiselt pigem võimalikult täpselt ette määratud keskkonna ootusele. Laias laastus võib öelda, et tulevikus asendub kvantiteet järk-järgult kvaliteediga. Jällegi, mitte alati ja igal pool, aga täpsema ja kvaliteetsema ettemääratuse soov on siiski selgelt nähtav.

Kuidas muudab niisugune olukord meie linnaplaneerimist, nii selle lähtekohti ja meetodeid kui ka valmivate regulatsioonide ülesehitust ehk teisisõnu, mida ja kui täpselt peaksime linnu planeerides ette nägema ja sätestama?

Meile kõige sarnasemad linnad nii suuruselt kui ka arengult viimase saja aasta jooksul – Riia ja Vilnius – on läinud siin väga detailse ruumilise planeerimise teed. See tähendab, et tavapäraselt üsna üldistes dokumentides, nagu linna üldplaneering, on otsustatud määrata tuleva linna ruumiline iseloom konkreetse krundi ehitusõiguse ja tulevase hoone gabariitide täpsusega. Ameerikas levib nn vormipõhise reeglistikuga planeerimine, mis laias laastus tähendab, et senise maa kasutusotstarbe määramise asemel sätestatakse pigem tuleva keskkonna ruumiline ja vormiline iseloom. Seal määratakse üsna täpselt majade kõrgus, fassaadide iseloom, tänavaruumi jaotus ning jäetakse kasutusotstarve pigem vabaks. Mõlemal juhul saab kavandatava tuleviku ruumilise ja materiaalse vormi vägagi selgelt ette määrata ja sellest on ka linnakodanikul lihtne aru saada. Muidugi määravad vormipiirangud mingis osas ka tulevase kasutuse, väikeste majade rajooni ei ole võimalik ehitada kõrghooneid või kaubanduskeskusi. Kuid see ju ongi tulevikku silmas pidades märksa olulisem teadmine kui see, kas etteantud suuruse ja väljanägemisega naabermajas asub hambaarstikabinet, paar bürood või korterid.