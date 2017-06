Anders Hedman: Eesti peaks elude ja raha säästmiseks lubama huuletubaka

Vähirakud (lillat värvi). / Scanpix

Sisuliselt on Rootsi juba üle kolmekümne aasta korraldanud väga tähtsat eksperimenti – just sellist, mida tubakakontrolli poolehoidjad on ammugi soovinud näha. Mis juhtub, kui selle asemel, et tugineda suitsetamisest loobumise innustamisel üksnes ühiskondlikule veenmisele, pakkuda inimestele hoopis nikotiini sisaldavat asendust ilma kõigi nende kantserogeenideta, mis tulenevad suitsetamisest?

Vastus: suitsetajad võtavad pakkumise vastu. Ja selle käigus väheneb järsult suremine suitsetamisega seotud haigustesse. Kahtlemata leidub mittesuitsetajaid, kes otsustavad hakata kasutama huuletubakat (või e-sigarette) ning satuvad nikotiinist sõltuvusse, sest kuigi see pole tappev, on ikkagi tegemist sõltuvust tekitava ainega. Aga see tundub olevat väike hind, et saavutada selliseid tulemusi, nagu on saavutanud Rootsi. Igatahes just seepärast kutsutakse seda «kahju vähendamise», mitte «kahju välistamise» meetodiks.

Samal ajal ajab lausa hulluks tõsiasi, et Rootsi väga ilmekatest ja selgetest tõenditest hoolimata keeldub enamik riike neid lihtsalt tunnistamast. Enamikus Euroopa Liidu riikides on huuletubaka müük keelatud. Ameerika Ühendriikides lükkas toidu- ja ravimiamet möödunud aastal tagasi Swedish Matchi taotluse reklaamida huuletubakat ainena, mis on vähem kahjulik kui sigaretid.

Enamik lääne tubakakontrolli aktiviste on jätkuvalt kindlal seisukohal, et ainuke turvaline meetod on täielik tubakast ja nikotiinist loobumine, mis on põhimõtteliselt muidugi õige, ehkki teatavasti kipub ideaalsus ikka olema hea vaenlane. Seepärast suhtuvad nad sügava kahtlusega kõigisse alternatiivsetesse nikotiinitoodetesse. Mõistetav vaenulikkus võimuka tubakatööstuse suhtes varjutab nende võimet aduda, et üht laadi tubakatoote (põlevate sigarettide) asendamine teisega (huuletubakas) võib päästa elusid.

Suitsetamine. / Scanpix

Vaatame uuesti diagrammi. Rootsi ja tasemelt järgmise riigi suitsetajate osakaalu vahel valitseb tohutu erinevus. Kui läänes soovitakse tõesti 2040. aastaks jõuda tubakavaba maailmani, siis on siin teenäitajaks Rootsi. Meeldib see meile või mitte, kahju vähendamine on ainuke realistlik lahendus.

Eesti on kehtestanud huuletubaka impordile Brüsseli nõutust isegi märksa rangemad reeglid, mis tähendab riigi väiksemat maksutulu, suuremaid sotsiaalseid kulusid kopsuvähi tõttu ja kaugenemist 2040. aasta sihtmärgist. Praegu on see asi jõudnud Euroopa Kohtusse (C 151/17), kuhu Eesti valitsus peab arvamuse esitama juulis. Loodan väga, et valitsus mõistab, kui hädatarvilik on kahju vähendamise strateegia.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane