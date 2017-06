Marleen Allemann: parempoolsetes pettunud noored vaatavad vasakule, aga mitte Eestis

Nii ongi nende usk helgesse tulevikku üha enam kõikuma löönud. Kui vanasti olid noored tuleviku suhtes positiivselt meelestatud, siis praegu levib pigem pessimistlik hoiak.

Ka uuringud on näidanud nüüdisaja lääne noorte valdavat usku, et nende elu hakkab olema halvem kui nende vanemate põlvkonnal ja majanduslik olukord näib neile pigem ebakindel.

Olukorras, kus kvaliteetse hariduse omandamine käib paljudele lääne noortele üle jõu, stabiilse ja hästi tasustatud töö leidmine pole just kergeim ülesanne ning endale ei ole võimalik lubada eraldi eluaset, ei võrdu kapitalism noorte jaoks enam vabadusega.

On märkimisväärne, et USAs kui American dream’i («Ameerika unistus») sünnimaal toetab Harvadi Ülikooli uuringu kohaselt kapitalismi vaid 42 protsenti noortest.

Niisiis praegune asjade seis ilmselgelt noori ei rahulda ja heaolupoliitika on nende jaoks endiselt oluline, mistõttu on nad valdava neoliberaalse majandusmudeli kiuste oma vaadetelt ka vasakule liikumas, muutes majandusliku parem-vasak-dimensiooni poliitikas omal moel taas tähtsamaks.

Millesse usub «õige eestlane»?

Olgugi et nimetatud riikide näitel ehk laiemas mastaabis on parem-vasak-skaala seega justkui comeback’i tegemas, ei ole seda minu meelest näha Eesti kontekstis. Kusjuures seletusi, miks nii on, võib siinkohal leida mitu.

Esiteks on meie noorte poliitiline sotsialiseerumine suuresti toimunud perioodil, mil domineerisid neoliberaalsed poliitikad ning tugevalt korrutati seost nooruse, ettevõtlikkuse, majandusliku liberaalsuse ja edukas olemise vahel.

Kui mujal on see American dream’i mull pärast majanduskriisi üsna suure pauguga lõhkenud, siis siin näib veel kõige kiuste jätkuvat optimismi ja usku helgesse tulevikku.

Lisaks mängib oma rolli ka asjaolu, kuidas Eesti poliitikas on aastaid parempoolsust poliitstrateegilisel tasandil osavalt seotud rahvuslike ja venevastaste hoiakutega (nn vene kaardi fenomen).

See tähendab, et parempoolsus on osaliselt justkui põimunud nn õigeks eestlaseks olemisega ja ka see aspekt on teatud osale noortest vähemalt senini olnud kahtlemata köitev.

Niisiis, vaadates läänemaailmas heiastuvaid tendentse, võiks justkui öelda, et noored oma hääletusmustritega on vasak-parem-skaala olulisust poliitmaastikul justkui taaselustamas.

Eestis seevastu ei näi laiemas plaanis endiselt miski kõigutavat meie poliitika tuumkonflikti, milleks on veneneutraalsus-venevastasus. Noorte puhul on seda ehk veidi varjutama asunud eelmainitud avatuse-suletuse-telg, kuid seegi pole osutunud eriti jõuliseks.

On intrigeeriv küsimus, kas ja millal hakkab Eestis ja siinsetegi noorte hulgas oma mõju kaotama neoliberaalne sisendus, et ajalehepoisist miljonäriks on igaühel võimalik saada vaatamata olukorrale, kus sotsiaalne ebavõrdsus on suurenemas ja laste-noorte stardipositsioonid ellu seega aina erinevamad.