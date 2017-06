Ats Miller: see muinasjutuline Hyperloop ja reaalsus

Põhimõtteliselt, kui jätta kõrvale veidrused, liiguvad inimesed asulate vahel kolmel viisil: kummiratastel (autod, bussid, mootorrattad jne), rongidega ja lennukitega. Kõige suurema paindlikkuse annab auto, kõige kiirem on lennuk ning kõige ökonoomsem ja keskonnasõbralikum on rong. Kus on vett, liigutakse ka laevadega; need on rongidestki ökonoomsemad, aga veel aeglasemad.

Nüüd algavad agad. Lennunduses toimub praegu selge tagasiminek, odavuse nimel käib karm võitlus ja ühtlasi katsetamine, kui palju saab reisijat mõnitada ja kui ebamugavaks on võimalik asi teha, enne kui tulevad tagasilöögid. Noh, neid ju tuleb (reisija väljalohistamine ülebroneeritud United Airlinesilt [mis vähendas firma väärtust börsil umbes 716 miljonit eurot], British Airwaysi tuhanded ärajäänud lennud, kui Indiasse outsource’itud broneerimissüsteem kokku jooksis jne), ent näib, et lambaid saab veel odavamalt vedada... Maanteed ja raudteed on suured ehitised ja kiirusi nendel on raske tõsta, sest kõikvõimalikud kulud kasvavad siis astmeliselt.

Klassikaline raudtee on praeguseks arenenud ligi kaks sajandit. Umbes sajand tagasi võeti jõuallikana kasutusele elekter. Kiirused on kasvanud mõnekümnelt kilomeetrilt tunnis mõnesajani. Kogu kontseptsioon – kaks teraslatti siledal pinnal – on teatud mõttes jõudnud oma loogilise lõpuni ja juba ammu otsitakse alternatiive, millega edasi minna. Neid on läbi aastate välja mõeldud päris palju, kuid ükski neist pole senini pakkunud nii olulist eelist, et tasuks lisaks kahele suurele olemasolevale infrastruktuurile (maanteed ja raudteed) hakata ehitama kolmandat.

Tehkem selgeks mõned põhimõisted ja -kontseptsioonid:

Monorelss Kuala Lumpuris Malaisias. / Scanpix

Monorelss

Ühel rööpal sõitmine on põhimõtteliselt võimalik kahel viisil: kas sul on mingi tasakaaluseade (güroskoop tüüpiliselt) või hoiad rööpast igas suunas kõvasti kinni. Esimene võimalus tähendab, et sul on kaasas mingi tohutu pöörlev raskus (ehk see lahendus liigitub siiski veidruste alla), teine, et rööbas on tavalise raudtee kahest latist võrreldamatult suurem ja raskem; monorelsiks kvalifitseeruvad ka n-ö rippuvad lahendused, st rööbas on üleval (Saksamaal Wuppertalis töötab üks selline süsteem edukalt juba üle saja aasta; väga huvitav ja lubav oli selles osas Safege, mis kahjuks jõudis ainult katserajani [mida, muide, näidati 1966. aasta filmis «Farenheit 451» kui tulevikulahendust]).

Maglev-rong Jaapanis. / Scanpix

Maglev

Ehk magneetiline levitatsioon, millega on ka tänaseks katsetatud üle saja aasta (esimest prototüüpi demonstreeriti New Yorgis 1913). Lahendusi on taas mitmesuguseid, ent need kõik sisaldavad võimsaid magneteid, mida üldjuhul on vaja jahutada. Kui testrajad kõrvale jätta, on töötavaid lahendusi täna maailmas neli, neist ainult Shanghai lennujaama linnaga ühendav 30-kilomeetrine lõik (rongi kiirus 430 km/h) näib vast kunagi kasumisse jõudvat. Jaapan on saavutanud testrajal rongi kiiruseks 603 km/h.

Kiirrong Hiinas. / Scanpix

Tunnelid ja estakaadid vs maapinnale rajatud tee

Klassikaline raudtee koosneb teatavasti rööbastest, mis on kinnitatud liipritele, mida omakorda hoiab paigal muldkehale paigutatud ballast (kruus). Kiirraudteede rajamiseks see lähenemine üldiselt ei sobi, need on sisuliselt raudbetoonplaadid (millele on kinnitatud rööpad).