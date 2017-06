Avo-Rein Tereping: millest Eesti inimarengu aruanne ei räägi

Postimehe juhtkirjas öeldakse Eesti inimarengu aruande (EIA) kohta, et «sellest ei peaks saama hädaldamise ja vingumise abimaterjal, vaid üks tugi selleks, et targemini Eestile arenguvõimalusi otsida». Muidugi ei tasu hädaldada, sest see teeb nõrgaks.

Ometi tõusis vererõhk ja sagenes südamerütm sellepärast, et lugemine kinnitab: ilmselgelt oleme taasiseseisvusajal mõne olulise asjaga tegelemise asemel lihtsalt molutanud, sest mitu halba trendi jätkub endiselt. EIA on küllalt põhjalik olukorra kirjeldus, kuhu oleme jõudnud. Ehk sellepärast see ühtedele ei meeldi, et tundub samal mugaval moel edasi sammujatele süngevõitu ja kaduvikku ennustav, teistele jälle liiga ühele poole kaldu.

Vähe lohutab teadmine, et mujal liiguvad asjad samal viisil ja vananevast Euroopast ongi saanud rändesõltlane. Võrreldes teiste maailma riikidega, on Eesti mõnevõrra erilises (ja halvemas) seisus, selgub Allan Puuri kirjutatud EIA artiklist. Nimelt on Eesti üks vähestest riikidest maailmas, kus põliselanike arv ei ole saavutanud Teise maailmasõja eelset taset.

Allan Puur märgib Postimehes: «Pikemas perspektiivis kestlikkust sisserändele siiski vaevalt rajada saab. See teadmine võiks suunata ühiskonda ja institutsioone teadmispõhiste lahenduste otsingule, et rahvastikutaastet senisest paremini toetada. Rahvastikuprotsesside varieeruvus Euroopa riikide vahel annab tunnistust sellest, et sotsiaalsel kontekstil, mille osaks on erinevad poliitikamudelid, on taaste vormimisel arvestatav roll. Et Eestil on võimalusi, näitab muuhulgas peredesse soovitava laste arvu püsimine taastetasemest kõrgemal.»

Selles tsitaadis on kolm üliolulist mõtet: sisseränne ei taga ühiskonna jätkusuutlikkust, rahvastikutaaste (ehk siis loomulik iive, sündimus) on mõjutatav ja eestlased sooviksid peredesse rohkem lapsi.

Sellest EIA ei räägi

Rahvastikutaastele, madalale sündimusele on EIAs tähelepanu jagunud vaid põgusalt. Saame küll teada, missugused on prognoosid praeguse olukorra jätkudes ja missugused võiksid olla stsenaariumid, kui õnnestuks sündimust tõsta, kuid see jutt jääbki tingivasse kõneviisi, sest madala sündimuse põhjusi ei kirjeldata, loomulikult siis ka meetmeid, mis võiksid viia sündimuse tõusule. Ehk ei olnudki EIA ülesanne pakkuda võimalikke lahendusvariante?

Kes annaks demograafidele ülesande kaardistada madala sündimuse tegurid ja pakkuda võimalikke lahendusteid? Sest põhjusi teadmata ei ole võimalik protsesse mõjutada. On ju kummaline, et viimane riigi tellitud uuring sündimust mõjutavatest teguritest tehti tervelt üheksa aastat tagasi, 2008. aastal tollase rahvastikuministri büroo tellimusel. See uuring jäigi lõpetamata. Küllap oli rahvastikuministri ameti kaotamine selle põhjus. Nagu selgub näiteks Toompea Haridusseminari liikme ja riigikogu rahvastiku toetusrühma konsultandi Jaak Uibu pikast kirjavahetusest erinevate ametkondadega, ei olegi Eestis institutsiooni, kelle põhitegevus oleks suunatud rahvastikule ehk siis eelduste loomisele meie põhiseaduse olulisima osa – preambuli – täitmiseks.

Teistes riikides on siiski sündimusalaste uuringutega tegeldud ja need viitavad samuti, et erinevate teaduslikult põhjendatud poliitikatega on võimalik saavutada ka taastetasemele vastav sündimus.

Uuringud näitavad, et peale muude põhjuste on seos ka pere sissetuleku ja sündimuse vahel. Kuidas kujundada peretoetusi nõnda, et neil oleks mõju sündimusele? Seda teadmaks tuleks korraldada sellesisulisi uuringuid. Millegipärast ei ole riigil jätkunud selleks huvi.