Arvamusliider Madis-Ulf Regi päevik: kui istuksin kohtus Edgari kõrval...

8. juuni

Olen juba ammu näinud tänaval lapsi, kes krutivad käes mingit vigurit. Pidi olema näpuvurr ja pidi aitama keskenduda. Täna ostsin endale ka. Keskenduda ei aita see küll muule kui ainult vurrile. Mul aga oleks vaja keskenduda oma mõtetele, nt kuidas ühendada kõik Eestis töötavad näpuvurrid ühtsesse energiasüsteemi.

9. juuni

Lugesin huvi ja kadedusega «222 kirja» Rail Balticu vastu. Kadedusega, et olin jätnud kasutamata soodsa võimaluse ka oma nime trükituna näha. Huvitav aga oli eelkõige allkirjanike koosseis – nii palju asjatundlikke loovisikuid! Kas nad ei karda, et see nimekiri on kassas, kui raudtee ükskord valmis saab, ja sealt siis vaadatakse, kellele müüakse Berliini pilet ja kellele ei müüda. Öeldakse, et sõitke bussiga oma allkirja andmise 10. aastapäeva kokkutulekule, kui tahate.

Huvitav on ka see, kui tõsiselt allakirjutanud ise oma kirja võtavad. Või kui tõsiselt loeks sõber Erkki-Sven 333 raudteelase ja transiidiärimehe kirja Eesti Kontserdile: «Palume tungivalt jätta E.-S. Tüüri marimbakontsert «Ardor» esitamata, kuna meile ei meeldi see pill.»

10. juuni

Vana hea Vesa-Matti Loiri ei saanud Soome päeval Vabaduse platsile esinema tulla. Õnneks Uuspõld tegi asja kuidagi ära. See päästis päeva.

Veel selgus, et Anu Saagim teeb viis kuni kümme tuhat sammu päevas. Jah, ma ise teen ka. See on meie vanusegrupile täpselt paras. Vähemast ei ole kasu ja rohkem ei viitsi.

Homsest saavad ukrainlased ilma viisata Eestisse ja mujale Euroopasse. Sel puhul tsiteeris president Porošenko eufoorias rahvale Lermontovi: «Прощай, немытая Россия!» Eestlased on selleski küsimuses lõhenenud. Kas peab ütlema «kasimata Vene», nagu on tõlkinud August Sang? Või «pesemata Vene», nagu on tõlkinud Marie Under, Uno Laht, Olev Remsu jpt. Või tohin ma jääda oma «mõsemata Vene» juurde, mida olen eluaeg kasutanud?

11. juuni

Täna oli mitu parteifoorumit. Sotsid mõnitasid Reformi, Reform Keski, ja ma pole kindel, kas kõik selle žanri uudised üldse minuni jõudsid. Mingi võrdlemisi lame «huumor» on tunginud viimasel ajal meie poliitikute sõnavõttudesse. Ühest küljest magedad kujundid, teiselt poolt veel magedam otseütlemine. Unustatakse, et nt riigikogu liikmetest on ainult Arvo Haugil ja Anti Liivil olnud õigus kedagi idioodiks pidada. Paraku ei saanud nad oma teadmisi ühiskonna huvides avalikult rakendada – arstieetika kammitses. Ülejäänuid ei kammitse miski.

Seda kirjutades meenutan endale neid Vene kaunishingedest vaatlejaid, kes kurdavad juba ammu, et Putini lansseeritud «kangialuste leksika» on tunginud kõikidesse keelekasutuse sfääridesse.

12. juuni

Algas nn Savisaare protsess. Arusaamatuks jääb, miks nimetatakse protsessi, kus on nii palju kaebealuseid, ühe inimese järgi? See, mis ajakirjanikele on mugav, on teistele kohtualustele alandav ja solvav. Kas mina tahaksin istuda praegu Savisaare kõrval? Jah, miks mitte, kui leitakse vähegi usutav põhjus. Aga siis tuleks seda ka nimetada ausalt Regi ja Savisaare protsessiks.

Savisaare protsess praegusel kujul tekitab kaks suurt küsimust. Kõigepealt tervis. Kas ma pean vastu? Kas suudan läbi töötada kogu selle materjaliuputuse, mida meedia mulle pakub? Äkki nad loodavad, et mu huvi edaspidi kahaneb? Ma ise küll loodan.

Ja siit kohe teine küsimus: mida tahetakse selle protsessiga varjata? Eesti eesistumist ELis? Peale tulevat Tallinna Sadama protsessi? Seda pean veel uurima.

13. juuni

Protsess ei olnudki täna enam nii huvitav. Esialgne ažiotaaž õnneks vaibub. Selle järgi võin juba öelda, millega see kõik lõpeb: 100. istungil vaatab Edgar huviga saalis ringi, ja tõepoolest! – ta on ainus, kes ei maga.

Teise pool päeva otsisin kohta, kus saaks anda allkirja Tallinna Kaubamaja kaitseks – ei leidnud. Kas selle lammutamise vastu ei tõusegi rahva pahameelelaine? Kas ma ei näegi oma nime trükituna? Homme otsin edasi.