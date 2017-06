Marti Aavik: Timo Soini on kõva vana

«Kuulen väimehelt praegu, kuidas Piibeleht Westmannile lilled on teinud, nagu kaardilauas ütleme. See on meistritükk! Nii peab olema!» – see tsitaat sobib mu meelest siia kui rusikas silmaauku. Ainult et Jussi Halla-aho paistab olevat nii tõsimeelne mees, et tema küll ei suuda alttõmbamist võtta samasuguse mängurivaimustusega nagu vana Westmann Vilde «Pisuhännas».

Võib-olla poleks lillede tegemist üldse tulnud, kui Halla-aho ise ja tema seltskond oleks laupäevastel erakonna sisevalimistel jätnud mõnegi tähtsa ametikoha erakonna kogenud tegijatele. Nad läksid aga võtma suurt slämmi ja lõpuks põrusid.

Esmaspäeva ennelõunal vestles Põlissoomlaste uus esimees Halla-aho paar tundi peaminister Juha Sipilä (Keskusta) ja kolmanda koalitsioonipartneri, Kokoomuse esimehe, rahandusminister Petteri Orpoga. Pärast seda teatas Sipilä, et Põlissoomlastega enam valitsuses ei jätkata.

Loomulikult hakkasid rootslaste partei ja kristlike demokraatide tegelased kohe portfelle poleerima. Kahe väikese ja kahe suure erakonna hääled oleks parlamendi 200 kohast andnud kokku 101. Nii napi enamusega valitsemine pole mõistagi just maailma mugavaimate ülesannete killast.

Halla-aho on europarlamendi liige ja tema kujutas ette, et jääb edasi Brüsselisse. Vahel, küllap isegi päris tihti, tuleb aga ette, et valitsuses on vaja asju arutada erakondade esimeeste tasandil. Juha Sipilä ja Petteri Orpo oleks siis pidanud hakkama vaidlema Halla-aho aseesimeestega, kellel pole mingit valitsemise ega kokkuleppimise kogemust. See on umbes sama, kui Jüri Ratas istuks Brüsselis ja teataks koalitsioonipartneritele, et kui vaja midagi otsustada, siis rääkige Toomi, Loone ja Lengiga. Pikemata on selge, et nii ei saa asju ajada.

Esmaspäeva pärastlõunast peale elati Soomes teadmisega, et käimas on valitsuskriis. Teisipäeval astusid aga Põlissoomlaste 21 parlamendisaadikut sisse Halla-aho juhitavale parteikoosolekule ja andsid üle oma lahkumisteated. Nende hulgas parlamendi esimees ja kõik Põlissoomlaste ministrid. Ja muidugi vana rebane, välisminister Timo Soini, kes on pikalt jätnud muljet, et tema on väsinud ega viitsi enam vempe visata.

Peaminister Sipilä teatas kohe, et valitsus jätkab vanaviisi koos nende 21 Põlissoomlaste hulgast lahkunuga. Isegi saja kilomeetri kauguselt vaadates on võimatu uskuda, et see väljamäng ongi juhtunud mõne minuti või tunni jooksul. Pigem teadis peaminister Sipilä esmaspäeva hommikuks päris hästi ette, mis hakkab juhtuma, ja Halla-ahole anti esmaspäeva hommikul peaministri residentsis lihtsalt etendus.

Need, kes lahkusid, said 2015. aasta valimistel kaks korda rohkem hääli kui need, kes jäid Halla-aho Põlissoomlastega. Riigi toetusraha jääb küll erakonnale, aga tuleb välja, et näiteks kavalalt seatud rendilepingu tõttu saavad lahkujad ikkagi ka sellest rahast tubli osa.

Tõepoolest, puhas vuuk. Vaat sulle igavat põhjamaad.