Juhan Mellik: Venemaa on kõiges süüdi!

Moskva peab infosõda, Moskva peab hübriidsõda. Moskva on süüdi Katari kriisis araabia maadega. Moskva tahab lammutada lääne tsivilisatsiooni ja luua uue Vene impeeriumi! Moskva leiutas aidsi! Ja üldse on see Vladimir Putin üks hirmus mees – sööb kindlasti lapsi ja harrastab pedofiiliat!

Venemaa näol on lääneriigid saanud endale mugava patuoina, kelle kraesse lükata kõik oma ebaõnnestumised. Trump sai presidendiks? Kindlasti mitte sellepärast, et Hillary Clinton oli saamatu ning jätnud terved ühiskonnagrupid miljardäri valede meelevalda. Ei, süüdi on venelased, kes isehakanud maailma vägevaima riigi demokraatiat õõnestavad!

Euroopat vaevav rändekriis? Muidugi paistavad siitki venelaste kõrvad, kes toetavad nimelt selle eesmärgiga Süüria presidenti Bashar al-Assadit.

Mitte mingil juhul ei tohi vaadata peeglisse ja näha sealt aastakümnetepikkust ebaõnnestunud Lähis-Ida poliitikat.

Parimatele valedele iseloomulikult sisaldavad need väited ka väikest tõetera. Jah, ilmselt tungisidki Vene häkkerid demokraatliku erakonna arvutitesse. Oli see valimistulemuste seisukohalt määrav? Vaevalt küll.

Säärane mõttekäik on nõme, tüütu ja intellektuaalselt laisk. Lisaks külvab see põhjendamatut hirmu ja ebakindlust ning mängib Vene propagandale kätte täpselt sellised kaardid, nagu too soovib. Muidu täiesti targad inimesed küsivad vahel juba: kas läheb siis sõjaks?

Moskvale muidugi meeldib, kui teda kardetakse, sest see lisab lugupidamist. Venemaa tõuseb jälle põlvedelt, Venemaa suudab isegi Ühendriikide valimisi mõjutada! Iga uudisnupp, mis kirjutab Iskander-rakettide paigutamisest lääne poole või mõnest uuest Vene tankimudelist, lisab ainult hagu.

Näete, need vaesed rahvad Pribaltikas pabistavad! Kui tahaksime, oleks Tallinn ja Riia mõne minutiga maatasa. Kuid loomulikult ei taha, sest kellele neid sitaseid Baltimaid ikka tegelikult vaja!

Minu isiklik lahendus asjade seisule: eirata ja irvitada. Keeldun lisamast kütust meie maal niigi vohavale Vene-maaniale ning teenimast seeläbi Moskvale propagandapunkte. Pole vaja Kremli ego paitada, papist ehitatud süsteemidel on ilma selletagi loomupärane kalduvus varem või hiljem kokku kukkuda.

Muide, Putin ütles äsja, et kui Ameerika ja Venemaa läheksid sõtta, ei jääks sestsinasest maailmast suuremat järele. Hingakem nüüd rahulikumalt.