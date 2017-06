Urmas Sutrop: tegime kõik, et Renata Sõukand siia jääks

Ajakirjandus on viimasel nädalal asunud kajastama teadusmaailma sündmusi, millest enamikul ja ka ajakirjanikel on väga ähmane arusaamine. Juttu on sellest, et Eesti Kirjandusmuuseumist vallandati teadur ja tema elukaaslasest assistent usalduse kaotuse tõttu.

Kajastuse aluseks on vallandatute laimavad sõnavõtud ja kirjutised. Pea peale on pööratud nii põhjus kui ka tagajärg.

Mulle on ette heidetud, et miks ma telefonis ei nõustunud asju kommenteerima. Sellel on mitu põhjust. Esiteks ei tahtnud ma astuda sõnasõtta oma endiste töötajatega ja teiseks ei ole telefonis võimalik kommenteerida laimu, kui ei ole selge, mida peaks täpselt kommenteerima. Nüüd on mulle pilt selge ja on võimalik objektiivselt vastata laimavatele süüdistustele.

Kuidas olid asjalood tegelikult

Renata Sõukand on kindlasti andekas teadlane, keda olen kirjandusmuuseumis kõigi võimalustega ja südamest toetanud – leidnud tema tegevuste toetamiseks täiendavat raha.

Iga kord, kui Sõukand on tulnud minu juurde, et saada rahalist toetust artiklite ettevalmistamiseks, tõlkimiseks või toimetamiseks, on ta seda saanud. Ta on saanud toetust ka oma osakonnalt. Talle leiti asutuse nappidest vahenditest reisirahad, et osaleda projekti taotlemisega seotud koolitustel ja muudel üritustel.

Võin käsi südamel kinnitada, et nii mina kui ka kogu kirjandusmuuseumi pere on teinud kõik võimaliku, et kõigepealt Sõukand Euroopa Teadusuuringute Nõukogu (ERC) noore teadlase grandi üldse saaks ja seejärel teinud kõik vajalikud ettevalmistused grandi käivitamiseks.

Grandi raames oli ette nähtud, et lisaks selle juhile asub tööle veel kuus sisutöötajat ja poole kohaga projekti koordinaator. Kokku kaheksa inimest. Kokku oli lepitud, et nad asuvad tööle üle 70-ruutmeetrilisse moodsasse bürooruumi maja kõige uuemas osas. Millegipärast on Postimehes mulle sõnad suhu pandud, et üürigu nad ruum ise.

Mulle on ka omistatud väide, et Sõukand ei hakka raamatupidajast rohkem teenima. See on imelik väide, sest esiteks ei ole üheski riigiasutuses raamatupidajat ja teiseks oli grandi juhi palk grandi tingimustega ette antud. Täpselt seda raha (ja natuke rohkemgi) oleks Sõukand saama hakanud, mida ta ise taotles. Ja see summa ei olnud mitte väike.

Grandi ettevalmistamiseks võttis kirjandusmuuseum tööle andmekaitse spetsialisti, kuna seda nõudsid grandi tingimused. Grandi heaks töötas asutuse sekretär-infojuht nii töö ajal kui ka väljaspool seda. Kõik oli grandi käivitamiseks valmis, kui tuli nagu välk selgest taevast, et Sõukand soovib grandiga kirjandusmuuseumist lahkuda, millest ta mulle teatas 16. mail.

Terav kohtumine

Tagantjärele on selge, et grandi üleviimisega alustati juba ammu. Sõukand lükkas kooskõlastatult ERC koordinaatoriga korduvalt edasi grandi algust, ei avaldanud ERC kodulehel rahvusvahelist konkursikuulutust oma projekti töötajate leidmiseks. Andis vastuolulist informatsiooni seoses doktorikooliga, mille liikmeks pidid projekti võetavad doktorandid astuma.

Samas mulle kinnitati doktorikoolist, et kõik on korras ja doktorandid võib vastu võtta.