George Soros: seiskem Euroopa eest

Aga nagu rõhutas Prantsusmaa president Emmanuel Macron valimiskampaania ajal, ei ole sugugi vähema tähtsusega selle toetuse taastamine, mida EL võis varasematel aastatel nautida.

Euroopa ees seisev eksistentsiaalne oht on osaliselt välist päritolu. Liitu ümbritsevad suuremad riigid, mis suhtuvad vaenulikult kõigesse, mida liit endas väljendab: Vladimir Putini Venemaa, Recep Tayyip Erdoğani Türgi, Abdel Fattah el-Sisi Egiptus ning Ameerika, mida Donald Trump tahaks näha, kui ta ainult suudaks selle luua.

Ent osa ohust pärineb seestpoolt. ELi elu korraldavad lepingud, mis pärast 2008. aasta rahanduskriisi on muutunud eurotsoonis valitsevaid tingimusi arvestades üsna tõkestavaks. Isegi kõige lihtsamad uuendused, mida oleks vaja ette võtta ühisraha püsimise nimel, nõuavad valitsustevahelist kokkulepet väljaspool olemasolevaid lepinguid. Sedamööda, kuidas Euroopa institutsioonide tegutsemine muutub aina komplitseeritumaks, on EL ise mitmes mõttes toimetuks jäänud.

Eriti just eurotsoon on muutunud peaaegu algselt kavandatu vastandiks. EL pidanuks olema sarnase mõttelaadiga riikide vabatahtlik ühendus, mis on valmis ühise hüve nimel loovutama osa suveräänsusest. 2008. aasta rahanduskriisi järel võttis eurotsoon aga kuju, milles kreeditorriigid hakkasid dikteerima tingimusi deebitorriikidele, kes ei suutnud oma kohustustega toime tulla. Kasinust ette kirjutades ei jätnud kreeditorid võlglastele peaaegu mingit võimalust üle pea kasvanud kohustuste koorma alt välja pääseda.

EL taas köitvamaks

Kui EL liigub edasi tavapärases rütmis, ei ole ka millegi paranemist oodata. Sellepärast tulebki kogu liit sisuliselt uuesti üles ehitada. Ülalt alla stiil, mille Jean Monnet võttis Euroopa lõimimiseks kasutusele 1950. aastatel, suutis palju kasu tuua, enne kui ennast ammendas. Nüüd vajab Euroopa aga ühist pingutust, koostööd, milles kombineeruksid ELi institutsioonide tavapärane ülalt alla kulgev stiil ning alt üles suunatud algatused, mis tõmbaksid kaasa kogu Euroopa valijaskonna.

Võtame näiteks Brexiti, mis kahtlemata kahjustab tohutult mõlemat poolt. Läbirääkimised Suurbritannia eraldumise üle pööravad ELi tähelepanu kõrvale liidu eksistentsiaalselt kriisilt, kusjuures on äärmiselt usutav, et need kõnelused kestavad kauem kui kavandatud kaks aastat. Palju usutavam on viis aastat, mis poliitikas tähendab vaat et igavikku, eriti sellistel revolutsioonilistel aegadel nagu praegu.

Seepärast peaks EL Brexiti läbirääkimistesse suhtuma loovalt ja tunnistama ausalt, et tulevik pole selge. Pikale veniva «lahutuse» käigus võib Briti rahvas leida, et ELi kuulumine on siiski köitvam kui lahkumine. Ent see stsenaarium eeldab, et EL suudab end muuta organisatsiooniks, millega sellised riigid nagu Ühendkuningriik tahaksid liituda, ja et inimesed mõlemal pool La Manche'i on selleks ka valmis.

Võimalus, et mõlemad tingimused oleksid täidetud, on õieti üpris kesine, aga siiski mitte olematu. See nõuaks ELilt kui tervikult tunnistamist, et Brexit tähendab sammu Euroopa lagunemise suunas ehk olukorda, milles kaotavad kõik. Samal ajal annaks ELi muutmine taas köitvaks inimestele, eriti noortele, lootust, et neid võib oodata helgem tulevik.