Ilmar Raag: kes on õige moslem?

18. jaanuari hommikul 2017. aastal kogunesid Malis Gao linnas kodusõja endised vastased ühisele rivistusele. Nad kõik olid leppinud lahingutegevuse lõpetamisega ja hea tahte märgiks plaaniti nüüd ühiseid patrulle linnas, kus võimutses kuritegevus. Kell 8.50, umbes samal ajal, kui ülesanded said jaotatud, murdis laagri nõrgast valvest läbi pikap-auto, mis sõitis gaasi andes meestesumma keskele. Käis plahvatus. Auto otsekui haihtus tule- ja suitsupilve. Kohe sai surma 77 inimest, kellele lisaks loendati hiljem sadakond haavatut. Raske mootoriblokk lendas umbes 100 meetrit ja peatus sõdurite köögi kõrval. Need, kes olid autole lähemal olnud, kadusid plahvatuses täielikult. Hiljem korjati maast üksikuid rebitud sõrmi või saabastes jalalabasid, aga suuremate tükkide puudumisel loobuti kõikide hukkunute identifitseerimisest. Kindel oli vaid üks, kõik hukkunud olid moslemid. Ja rünnaku võttis omaks samuti moslemite organisatsioon: Al-Qaeda kohalik haru Al-Murabitun.

Paar päeva hiljem istusin sealsamas Gao linnas Nigeri jõe kaldal vaibal koos paari kohaliku mehega. Jõime ülimagusat teed. Minu vestluskaaslased olid moslemid. Selles ei olnud midagi erilist, sest 90 protsenti Mali elanikkonnast peabki ennast moslemiks. Veel enam, nad on pika ajalooga moslemid, sest juba 1325. aastal käis nende keiser Moussa Keita palverännakul Mekasse, kinkides oma teel niipalju kulda, et Egiptuse kullaturg varises kokku. Samal ajal voolas kaugelt üle maailma Timbuktusse õpetlasi, et sealsetes raamatukogudes lugeda ülitarku raamatuid prohvet Muhamedi pärandist. Nii et kui islam tähendab tõlkes Allahi tahtele alistumist, siis need noored mehed olid selle teadmise saanud koos emapiima ja kõrbetuulega.

Mind intrigeeris väga nende sõnakasutus. Kui nad rääkisid 2012. aasta džihadistide lühikesest võimuperioodist Põhja-Malis, siis kasutasid nad peaaegu eranditult väljendit «okupatsioon». Osalt tuli see suurest arvust välismaalastest džihadistide eesotsas, osalt jälle, et märkida vastumeelsust džihadistide vastu üldisemalt. Igal juhul oli see kõik muutunud kohalikuks folklooriks, kus lood kandusid suust suhu, kohati muutusid, aga mõned teemad jäid alati samaks. Nii jõuti varem või hiljem terrorini, sest kõrbest tulnud nomaadid käivitasid linnades pealekaebamist õhutava islamistliku politsei, kes jälgis, et tänaval kõndivad naised ei kannaks Aafrikale igiomaseid kirevaid riideid ja üleüldse, et nad püsiksid kodus. Jalgpalli ei tohtinud mängida ja muusikat ei tohtinud kuulata. Avalik piitsutamine suitsetamise eest oli veel tühiasi võrreldes varastel käte maha raiumisega. Seda kõike jäädvustati massiliselt mobiiltelefonidega, et veel aastaid hiljem neid klippe segaste tunnetega uuesti ja uuesti vaadata.

Nüüd, neli aastat pärast okupatsiooni ja paar päeva pärast terrorirünnakut, söandasin ma ettevaatlikult küsida: «Aga mis siis ikkagi eristab teie islamit džihadistide omast?» Reaktsioon oli välkkiire. Mu vestluskaaslased hakkasid ühekorraga rääkima: «Ei ole erinevaid islameid. See, millest nemad räägivad, see ei ole islam.» Põlevate silmadega Mahmoud, kelle vanaisa oli olnud sufi õpetlane ja marabu, jätkas: «Islam õpetab alandlikkust. Vaata, näiteks meie Prohvet oli alguses lihtne karjus. Ja tead, tal oli juudist naaber, kes iga hommikul viskas tema ukse ette prahti. Aga Prohvet korjas selle alati rahulikult üles ja viis prügimäele. Ja siis ükskord ei olnud Prohveti ukse taga enam prahti. Ei olnud ka järgmisel päeval. Kui nädal oli niimoodi möödunud, siis läks Prohvet oma naabrit vaatama. Õnnetu juut lebas haigena voodis. Prohvet nägi seda ja hakkas tema eest hoolitsema. Juut oli sellest nii liigutatud, et vahetas usku.» Sel ajal kui Mahmoud leebete silmadega mulle ainitiselt otsa vaatas, võttis Ahmed jutujärje üle: «Kui džihadistid tulid Timbuktus ühte mošeesse, siis ei suutnud nad seal imaamiga väidelda. Näiteks ei teadnud nad lugu ühest hadithist, kus Prohvet, keda mitmejumala kummardajad peksid, palvetas samal ajal: «Oo, issand, andesta sellele rahvale, sest nad ei tea.» Need džihadistid on lihtsalt noored pätid, kes ei tea koraanist midagi.» Mahmoud katkestas nüüd omakorda Ahmedi sõnadevoolu, et panna lauale veel üks argument: «Kui me tervitame üksteist, siis me ütleme «As salam aleikum» – «Rahu olgu Su peal!». Aga Allah ongi rahu allikas. Koraan ütleb: «Kui nad valivad rahu, tehke teie sama moodi.» (Koraan 8:61). Rahu on islami eesmärk, aga mida nemad teevad…?»