Jaak Jõerüüt: loosungite hukutav mõju

Esiteks on neid liiga palju ja teiseks ei mõelda paljususe tõttu sellele, mis on loosung ja mis mitte. Alustame värskete terroriuudiste pinnalt.

«ISIS (või kes iganes) võttis vastutuse.» «Vägivallale ei ole õigustust.» «Oleme mõttes teiega!» Mitu korda juba on inimkond saanud elu jooksul neid kolme fraasi kuulda ja lugeda? Mitu korda peab neid kordama, et fakt või siis katse inimlikku tunnet edasi anda muutuks pleekinud loosungiks? Kas keegi saab sellise korduva loosungi puhul enam aru, mida tähendab vastutuse võtmine, peale selle, et hulk meediakanaleid täitub uuesti ja uuesti nende kulunud sõnadega?

Meeleavaldus Londonis. / Reuters /SCANPIX

Vägivallale pole loomulikult õigustust, aga miks peab seda argist tõde kordama just siis, kui kusagil on tõeline tragöödia? Et nii olevat kombeks? Aga mis juhtuks, kui iga poliitik igas maailmanurgas saadaks igal hommikul välja oma pressiteate täpselt sama sõnumiga?! Kas kuluks paremini pähe? Kas loosung värskeneks või pleekuks kiiremini? Kellele tegelikult on see tsiviliseeritud inimese kaanon määratud, niimoodi nätsutatult on see ju tühi?!

Kes on need «meie», kes on kellegi «teiega» mõttes koos? Mida see tegelikult tähendab? Mitu sekundit, minutit või päeva peaks viibima mõttes seal, terroripaigal, kannatanute haiglavoodi ääres või tapetute juures morgis? Aga nii on kombeks öelda, kuulen vastust. Jah, on, aga kas nende kohustuslike sõnade lõputust kordamisest tekkivat tühjuse kõmisemist nemad, kordajad, ise ei kuule? Arvan, et kuulevad, paraku, aga nad jätkavad, sest muud nad ei oska.

On ainult üks õigustus, mis muudaks sellised loosungid uuesti usutavaks eneseväljenduseks. Teod! Tehke sõnade asemel ükskord tegusid, te kutsutud ja seatud, tegusid, mis likvideerivad olukorra, mis sunnib teid kordama isegi pühi sõnu seni, kuni need ära võiduvad ja narmendama kuluvad. Tegusid, mis lõpetavad olukorra, mille tõttu saab keegi kusagil jälle «vastutuse võtta» nii, et see mõjub ähvardusena, mõjub lubadusena, et jubedused jätkuvad.

Inimeste kõrvad hakkavad huugama, kuuldes sajandat korda, et (sellisele, jubedale, pretsenditule, lubamatule, hämmastavale, ennenägematule, korduvale, mõttetule, raskele, ohtlikule, ootamatule, kurnavale, täiesti lubamatule) vägivallale pole (mitte mingisugust, mitte mingil juhul, ei iialgi, mitte kunagi, enam, üldse, kahtlemata, ometigi, absoluutselt mitte, vähimalgi määral, teadagi) õigustust.

Reformierakonna 2007. aasta riigikogu valimiste loosung oli viia Eesti Euroopa viie rikkama riigi hulka. / Mihkel Maripuu

Viie rikkama hulka

Loosungite klassika on muidugi valimisloosungid. Üks tuntumaid loosungeid Eestis on lubadus jõuda viieteist aastaga viie jõukama Euroopa Liidu riigi hulka. Selle ümber on tehtud palju sõnu, küll pateetilisi, küll ilkuvaid, aga ma pole märganud, et keegi oleks küsinud lihtsalt ja otse: mis on jõukus?

Poliitikud mõtlevad rikkusest teatud piiratud kategooriates, kasutavad mõõtmisi, mille kaudu saab riike võrrelda, à la SKT isiku kohta. Aga miljonäride maailmast on kuulda ka teistsugust vaadet rikkusele. «Mitte su pangaarve, vaid su investeeringute väärtus näitab su tegelikku rikkust, see on su varandus» – selline on üks võimalik arvamus. Kuid kuhu jäi rikkuse filosoofilisem tähendus?