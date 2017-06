Arvamusfestivali klubi: kuidas luua Eesti suuremaks?

Möödunud nädalal ilmunud värske Eest inimarengu aruanne (EIA) sedastas, et Eestil on vaja kasutusele võtta aktiivne sisserändepoliitika. Aruande rahvastikuprognoosi tulemused näitavad, et väljarände ülekaalu ja madala sündimuse jätkudes väheneks Eesti rahvaarv aastaks 2100 alla 800 000 inimese ja jätkaks langemist.

Et olla elujõuline, on Eestil vaja välja töötada oma rände- ja inimvarastrateegia. Rahvastiku püsimine tähendab jõulist panustamist nii perepoliitikasse kui aktiivsesse ja tarka rändepoliitikasse; see aga tähendab paljude erinevate valdkondade koostööd. Algama peab see nüüd ja kohe, sest vaade peab olema pikem kui põlvkond.

Milliseid katsumusi ja takistusi targa rändepoliitika elluviimisel näevad ühiskonnas erinevate valdkondade esindajad? Millist koostööd vajame omavahel ning riigiga, et hea oleks nii siinolijail kui ka siiasaabujail? Räägime sellest, kui suures Eestis me tahame elada, kas ja millist ühiskondlikku kokkulepet meil selleks vaja on ja milline võiks olla meie ühise tegevuse mõju.

Vestlust veab välisministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni nõunik Hannes Rumm. Oma nägemuse tuleviku-Eesti väljakutsetest esitavad kodanikuaktivist ja Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Tallina Tehnikaülikooli rahvusvahelise koostöö juht Reijo Karu, algatuse Eesti 2.0 eestvedaja Ede Tamkivi ning Tallinna Ülikooli dotsent ja Euroopa rändevõrgustiku teadur Mari-Liis Jakobson.

Avatud Eesti Fondis on 2017. aasta algusest koos käinud sõltumatu kodanikualgatuse töögrupp, mis otsib lahendusi Eesti rahvastiku vähenemisest tulenevatele väljakutsetele ning võimalusi Eesti avatumaks muutmisele. Töögrupis osalevad Avatud Eesti Fond, Eesti Tööandjate Keskliit, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Tehnikaülikool, Teenusmajanduse Koda, vabaühenduste liit EMSL.