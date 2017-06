ENTA asutajaliikmed: kas riik lööb järjekordselt teaduse tulevikule noa selga?

Doktorandid on meie tulevased teadlased ja tippspetsialistid, kes oma nominaalselt neli aastat kestva doktorantuuri jooksul annavad märkimisväärse panuse Eestis tehtavasse teadusesse.

Oluline on siinjuures märkida, et olulise osa Nobeli preemiaga pärjatud töödest on teinud just nimelt noored ja isegi väga noored teadlased. Näiteks Brian D. Josephson oli 22-aastane Cambridge'i ülikooli doktorant, kui tegi avastuse, mille eest sai hiljem Nobeli preemia füüsikas. William L. Bragg oli 23-aastane, kui tegi uue avastuse röntgenkristallograafia alal, ja selliseid näiteid on veel.

Pere- ja teadlaselu ühildamise võimaldamine

Suurem osa meie doktorantidest on hiliskahekümnendates ja -kolmekümnendates – see on parim pereloomise iga. Ning kui meeste puhul on lapsevanemaks saamise edasilükkamine sellise soovi korral kuidagi võimalik, siis naiste puhul on see palju keerulisem.

Muidugi võiks öelda, et kui ei saa pere loomist edasi lükata, võib edasi lükata just doktoriõpingud, ent Nobeli preemiate ajaloo valguses on ilmselge, et see ei ole teadusele ja ühiskonnale tervikuna strateegiliselt kasulik.

Selleks, et andekad, noored, pere väärtustavad teadlased siiski teaduse juurde jääksid, on oluline võimaldada pere- ja teadlaselu ühildada.

Ka meil Eestis on hulk inimesi, kes on magistrikraadiga spetsialistid, neil on kodus olemas või tulemas lapsed, ja nad on väga nutikad. Kui ootame neilt, et nad pühendaksid end teadusele, millegi innovaatilise loomisele ja ühiskonna mõtestamisele, siis ei saa me eeldada, et nad teeksid seda tasuta või miinimumpalgale vastava sissetuleku eest.

Kõrgetasemelist teadustööd tegevad magistrikraadiga spetsialistid peavad saama oma haridustasemele ning tööle väärilist tasu, isegi kui nende ametinimetuseks on doktoriüliõpilane.

Kui nad seda ei saa, otsivad nad endale kas uue töö või jätkavad oma haridusteed, ja seejärel tihti ka eluteed, väljaspool Eestit. Kuidas panna Eesti riigi juhid mõistma seda, et suhtumisega «minge ära, kui ei meeldi» ei jää kauaks kestma ei Eesti teadus ega Eesti riik?

Doktoriõppe edukuse languse oluline põhjus

Eesti valitsus kehtestas 2005. aastal doktorantidele riikliku stipendiumi 6000 krooni (384 eurot) kuus, mis oli tollal ligi 80 protsenti riigi keskmisest palgast ja võimaldas paljudel andekatel tudengitel, sealhulgas paljudel vastloodud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmetel, pühenduda teadustööle.

Sama arvutuse kohaselt peaks doktoranditoetus tänasel päeval olema 920 eurot. Ent 12 aasta jooksul on doktoranditoetust tõstetud vaid 10 protsendi võrra 422 eurole, mis jääb suuremate linnade keskmisest palgast 2,5–3 korda maha.

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostatud hiljutisest Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide uuringust selgus, et üks oluline põhjus, miks doktoriõppe edukus langeb ja miks kaitsmiseni nominaalajaga ei jõuta, ongi madal õppetoetus: see sunnib leidma lisatööd, mille tõttu kannatab oluliselt teadustöö protsess.

Samas toodi välja, et kahekordne (ideaalis keskmise palgaga võrdne) toetus võimaldaks pühendumist ja tõstaks oluliselt doktorandi motivatsiooni.