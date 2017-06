Kristi Vinter: nutivaimustuse varjatud ohud lapsele

Kõik loetletu on õppimises ja igapäevaelus toime tulemiseks äärmiselt oluline. Seega õppimine ja tšättimine käsikäes ei kõla kindlasti tõhusa toimimise võtmes kokku.

Üks tegevus korraga

Mida vanemaks saame, seda rohkem võtab ümber- ja tagasihäälestumine aega. Keskmiselt suudame keskendumist nõudvasse ülesandesse uuesti sisse elada 3–5 minutiga. Selle teadmise valguses tuleks tõsiselt kaaluda, kui mõistlik on eesmärgipärase kasutuseta nutivahendite lubamine süvenemist eeldavasse õppetöösse või kui palju me täiskasvanutena võidaksime tööajas, kui pidev kihk ekraani hiilida ei lülitaks meid mitmeks minutiks süvenemisest välja.

Ehk ei olekski lühem tööaeg mägedetagune unistus, kui pidev žongleerimine ekraani ja töö vahel ära jätta ning tagasihäälestumiseks kuluvad minutid süvenemiseks ära kasutada. OHIO (Only Handle It Once) – kui alustad millegi tegemist, siis tee see lõpuni, soovitavad psühhiaatrid. «Üks asi korraga» võiksid olla õpetussõnad, mis last maast madalast saadavad. See on sama rusikareegel, mille järgi suunatakse toimetama aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimesed. Ära näpi nutivahendis õppimise ajal muud, kui vaid seda, mida õppimiseks vajad, on samuti kokkulepe, mida alguses koos harjutada.

Laps arvuti taga. / Scanpix

Nutivahendite ja laste soojade suhete murettekitav tagajärg on seegi, et viimane aastakümme on tõstnud laste hulgas märkimisväärselt meelelahutusliku digisisu tarbimist, mis võib esmapilgul tunduda igati tervitatav. Lastearst ja terapeut Cris Rowan on öelnud, et arengu hilistumine, ülekaalulisus, vaimsed häired, tähelepanupuudulikkus ja kirjaoskamatus hakkavad saama normiks.

Kiindumine tehnoloogiasse haagib lapsed lahti inimlikkusest, mille tulemuseks on psühholoogilised ja käitumuslikud probleemid lapseeas, mis päädivad sageli psühhotroopsete ravimite väljakirjutamisega. Viimane on ka Eestis kasvutrendi näitav tendents. Kõige enam diagnoositud häired laste hulgas on just meeleolu- ja tähelepanuhäired.

Nutireeglid paika!

Kolleegid Inglismaalt on nimetanud selle nähtuse elektroonilise ekraani sündroomiks, mida põhjustavad sensoorne ülekoormus, taastava une puudus ja üleerutatud närvisüsteem. Tagajärg on laste impulsiivsus, tujukus ja tähelepanu koondamise raskused.

Kuni teise eluaastani suureneb lapse aju arenedes kolm korda ja jätkab kiiret arenemist 21. eluaastani. Aju arengu staadiumis on täheldatud, et liiga suur tehnoloogiakasutus seostub eelpool nimetatud aju kõrgemate funktsioonide pesitsuskoha ehk juhtiva eesaju kahanemise ja kärbumisega ning tähelepanu defitsiidi, vaimse mahajäämuse, õpiraskuste, suurema impulsiivsuse ja vähesema eneseregulatsioonivõimega (nt raevuhood).

Eelnev ei ole sugugi ajendatud hirmutamise ja keelamise soovist, vaid pigem teadvustamise vajadusest, et last nuti- ja digimaailmaga tutvustades peame täiskasvanutena käituma vastutustundlikult ning lapsi seal toime tulemiseks ette valmistama ja asjakohaselt suunama.

Nutivahendi soetamisega koos tuleks lapsega kohe kokku leppida reeglid ning järgida neid ka ise. Kehtestage tehnoloogiavaba aeg, milleks võib olla tund pere koosolekuks, ühine nutivaba lõunasöök, nutivaba puhkepäev, nutita perepuhkus või muu tegevus, kus nutivahendid ei haagiks pereliikmeid teineteisest lahti.

Naine õpetab last sülearvutit kasutama. / Scanpix

Lastega tuleks teha kohe kokkulepped, millal digivahendeid ei kasutata, olgu selleks tund enne magamaminekut, väljas einestades vms. Reeglid peavad seejuures kehtima kõigile pereliikmetele.

Lihtne reegel võiks olla see, et tund digivahendiga peaks võrduma vähemalt sama pika ajaga digivahendist väljas.

Praegused lapsed ja noored tunnevad end virtuaalsetest kontaktidest hoolimata üksikumana ja sotsiaalsetest suhetest ning inimlikust lähedusest isoleeritumana kui kunagi varem.

Kuniks meile kiibiga veel tarkust pähe ei jagata, tuleks nutivaimustuse taustal silmas pidada meie evolutsioonilisi eripärasid. Sisukaid selgitusi ja kokkuleppeid peatsete nutiomanikega! See oleks eelneva valguses siiras soov lapsevanematele, kel huvi ja soov aidata kasvada tublil, toime tuleval ja õpihimulisel lapsel.