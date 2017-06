Eero Epner: omadusteta meeste pealetung

Omadusteta mehed ei taha ühiskonda erutada, vaid rahustada. Nad taanduvad võitlusväljalt ja jätavad selle tüüpidele, kes rahuldavad valija karismanälga ning kutsuvad oma jõuliste lõuapäradega üles hävitama − nemad, värvilised ja huvitavad poliitikud, kes on võtnud poliitika endale, sest omadusteta mehed on taandunud kabinettidesse ja kirjutavad seal hääletult kõnesid. Hoolikalt tõmbavad nad neist maha iga kujundi, mis võiks mõjuda ambivalentselt või veel hullem, krüptiliselt, ning sodivad paberiservadele veel terve hulga teemasid, mida kindlasti puudutada, sest mitte keegi ei tohi tunda, et temast ei räägita.

Nende kõned on pikad, lihtsad ja tühjad, üle puistatud mõne retoorilise nonparelliga sellest, kuidas eestlased olid, on ja jäävad. Naljategemisest on nad ammu loobunud, huumor ei ole nende stiihia, sest huumor pole midagi muud kui maailma vastuolude märkamine ja nende võimendamine, kuid nemad ei taha vastuolusid. Konfliktide puhkemisel nad solvuvad, nende arvates on eriarvamus kellegi õel vandenõu, mille vastu aitab kas nonparell või kõne elukohajärgsele suhtekorraldajale, kes soovitab tal (a) vastata ainult kirjalikult, (b) väita, et ta ei mõelnud nii, kui ta mõtles nii ja (c) kasutada oma vastustes ainult kindlat kõneviisi ja väljendeid «kindlasti», «muidugi» ning «loomulikult». Nad on dogmaatikud, nende maailmas ei ole tinglikkust, on vaid võit ja mittevõit − veel elujõulised, värske ja tühja pilguga mehed, kellest pärast toast väljaastumist ei jää järele isegi mälestust.

Omadusteta mehed teavad, et nad ei ole jõudnud nii kaugele mitte tänu eristumisele, vaid tänu samastumisele − samastumisele eimiskiga, halli läbipaistmatu kihiga, mis tavaliselt katab hüljatud majade seinu. Kui üks neist astub tagasi ja teine tuleb tema asemele, suudab lehelugeja neil vahet teha ainult nii, nagu tehakse vahet oma näo kaotanud sõduritel: aksessuaaride järgi. Ühel on värvilised sokid, teisel traksid, kolmandal puust kell, neljandal ilus naine.

Omadusteta meestel ei ole järjepidevust ega põhimõtteid, nad on üle võtnud ikkagi erakonna, mitte maailmavaate, get real. Nende nägu ei väärista ükski arm ning kuigi noored, on nad juba vanainimesed, liikumas toast tuppa, valimistsüklist valimistsüklisse pehmete soojade sussidega, hääletult, et kellegi und ei häiritaks. Nad on ilma ajaloota mehed, kelle ajaarvamine käib samas taktis laenu tagasimakse graafikutega.

Omadusteta meeste võlad on suured, elu tahab elamist, maja tahab omamist, ja poliitika on ainus, mis neil on. Umbusklikult vaatavad nad oma telefonist Obamat või Sandersit − neile meeldib pigem Kuldiga linnapea, asjalik ja aktiivne ülikond, alati kohal, alati kuulamas kodanike muresid, alati asjaliku näoga Kuldiga küngastel juhendeid andmas, kuidas kaitsta Kuldiga rahvuslikke huve. Aga kõige rohkem meeldib neile keegi karismaatiline Kuri (Savisaar või Putin) − omadusteta mehed on nagu hall ekraan ja Kurjad on nagu slaid: Kuri annab ekraanile värvi ja elu ning tema kustumine jätab pimedusse mattuvasse tuppa alles vaid aeglaselt tolmu koguva läikiva ja täiusliku kujuga ekraani, millel 20 aastat poliittehnoloogiaid on maha nühkinud kõik nurgad.