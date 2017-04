Anu Realo: kas kriitika MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi aadressil on «alati õigustatud» või on «tõde kusagil vahepeal»

Viimasel nädalal puhkenud «ühiskonnateadlaste» sõnasõjas (vt postimees.ee, 30.03)[1],[2] käivad lahingud tegelikult kahel rindel. Esimene kokkupõrge puudutab küsitlusuuringute usaldusväärsust ja seda, kellel õigupoolest on õigus (või ka kohustus) inimeste hoiakuid, väärtusi, poliitilisi vaateid ja muid ühiskonnas toimuvaid protsesse analüüsida ning hiljem avalikkust oma tulemustest ja järeldustest teavitada. Teine seotud, kuid siiski erinev küsimus on selles, mida Eesti rahvas siis «tegelikult» suhetest samasooliste inimeste vahel arvab.

Küsitlusuuringute, ja ennekõike MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜI), usaldusväärsuse üle käiva terava diskussiooni algatas 27. märtsil ilmunud pressiteade, milles ÜI analüütik Art Johanson väitis, et Eesti «ühiskonna suhtumine homoseksuaalsetesse suhetesse on selgelt negatiivne» (ERR, 27. märts 2017).[3] Käesoleva aasta jaanuaris koostöös Turu-uuringute ASiga läbi viidud küsitluses paluti ligi kaheksasajal 18-aastasel ja vanemal Eesti Vabariigi kodanikul vastata 10-pallisel skaalal küsimusele, kas seksuaalsuhted samasoolistega on alati õigustatud, mitte kunagi õigustatud või on tõde kusagil vahepeal. Pressiteate järgi selgus uuringus, et «koguni 58% inimestest valis skaalal punkti 1, kelle meelest seksuaalsuhted omasoolistega ei ole mitte kunagi õigustatud».

ÜI pressiteatele reageeris esimesena Postimehe kolumnist Ahto Lobjakas, kelle sõnul «on mittesotsioloogilegi selge, et sõna «õigustatud» pandi küsimusse, mõeldes pressiteate (ja seda kopeerinud meediakajastuste) löövusele» ja et kogu ÜI tegevusel pole mingit seost teadusega, küll aga ambitsioon edendada teatud poliitilist agendat[4] (PM, 27.03). ÜI uurijate vastus kriitikutele oli kiire ja lühike: nemad pole millegi vastu eksinud ja et «pahameeletormi» kaasa toonud küsimuse tegelik päritolu on igati mainekas ja respektaabel maailma väärtuste uuring (World Values Survey), «mille viimases laines (2011. aastal) paluti hinnata skaalal 1–10, kas homoseksuaalsus on alati õigustatud või ei ole mitte kunagi õigustatud». Mõiste «homoseksuaalsus» asendamine mõistega «seksuaalsuhted samasoolistega» tulenes ÜI uurijate sõnul uuringufirma soovitusest[5] (postimees.ee, 30.03). Uuringufirma AS Turu-uuringud juht Juhan Kivirähk on seda oma hilisemates intervjuudes ka kinnitanud, et kõnealune küsimuste «plokk on üks-ühele pärit maailma väärtusuuringust, mille suur autor ja ideoloog on Ronald Inglehart. Nii et kui siin kritiseeritakse, et küsimuste koostamisel tuleks konsulteerida ekspertidega, siis ma ei tea, kes veel pädevam ekspert kui Ronald Inglehart võiks olla»[6] (www.pealinn.ee, 31. märts 2017).

Uuringufirma soovitus asendada «homoseksuaalsus» fraasiga «seksuaalsuhted samasoolistega» on kahtlemata oluline viga ja seda mitmel põhjusel. Esiteks kadus sel viisil otsene võrdlusvõimalus teiste samalaadsete uuringutega, sest mõiste «homoseksuaalsus» on mõnevõrra laiem kui «seksuaalsuhted samasoolistega», tähistades seksuaalset külgetõmmet samasoolise inimese suhtes, millega võib, kuid ei pruugi seksuaalsuhe kaasneda. Teiseks pole küsimuse «seksuaalsuhted samasoolistega» puhul üldse selge, mida soovitakse teada saada. Kas küsitakse heteroseksuaalide seksuaalsuhete kohta samasoolistega? Samasooliste seksuaalsuhete kohta samasoolistega? Kui tingimata sooviti küsimust muuta, oleks pidanud küsima seksuaalsuhete kohta «samasooliste vahel», nagu seda mõnedes uuringutes on ka varem tehtud[7], kuid kasutades teistsugust vastusskaalat. Nagu Mare Ainsaar oma arvamusloos juba seletas, on üleüldse mistahes küsimusele, mis uurib seksuaalsuhete «õigustatust», pea võimatu vastata[8] (PM, 30.03).