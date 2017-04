Tarmo Soomere: Teaduse sõltumatus kui helge minevik

Eesti teadusinfosüsteemis (www.etis.ee) on kirjas 151 mitmesugust puud Aarpuust Õunpuuni. ETISes on nad ühekaupa, koos moodustavad aga olulise osa meie kultuurist. Sest ühe puu (täpsemalt Tõnu Puu) arvates on kultuur lihtsalt teaduse ja kunstide summa.

Eesti teaduse sisulised saavutused seisavad viimastel aastatel sõna otseses mõttes asjaolude kiuste anomaalselt heal positsioonil, eriti arvestades meie riigis teadus- ja arendustegevuse jaoks kasutada olevaid nappe vahendeid ja suurtööstuse arengutaset. Teatavasti panustab neis riikides, mille edu ja elatustaset me kadestame, tööstus teadusesse kaks korda rohkem kui maksumaksja.

Sõnades ootame ilmselt kõik, et nii riik kui ka majandus rakendaksid teaduse viimast sõna, teisisõnu, oleksid innovatiivsed. Praktikas näeme, et asjad on teisiti. Need peavadki olema teisiti. Sest teaduse sõnum on – ja peabki olema – vaid üks komponent otsuste tegemisel aluseks võetavast teadmusel. Sellele lisanduvad väärtused (sh need, mida peavad oluliseks valijad ja maksumaksjad), võimalused (nt parimaid teaduslikke lahendusi ei pruugi olla majanduslikult võimalik ellu viia), ajafaktor ja palju muud. Et teaduse soovitustel oleks ülejäänute kõrval veidigi suurem kaal, peaks neil olema mingi spetsiifiline kvaliteet, mida teistel pole.

Eelmisel nädalal toimus teaduse kvaliteedi vallas midagi ebatavalist. See, et Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA sai valmis uue eetikakoodeksi, ei ole ebatavaline, pigem juba mõnda aega oodatud tulemus. Ebatavaline on see, et kõnesolev koodeks leidis tunnustamist tippbürokraatide poolt Euroopa Komisjoni teadusvoliniku Carlos Moedase näol. Selle kaudu, võiks öelda, on saavutatud vähemalt vaherahu vaimu ja võimu vahel.

Veel tähtsam, üle hulga aja on lepitud kokku mõne sõna ühine interpretatsioon. Teadustöö olemus, hea tava ja väärikuse printsiibid on aastasadu olnud suures piires samad. Nende sammasteks on neli kategooriat. Usaldusväärsus tagatakse teadustegevuse enda kvaliteedi kaudu, parima metoodika, analüüsi ja vahendite rakendamise läbi. Ausus kajastab kogu uuringute protsessi korraldamist läbipaistvalt, eelarvamusteta ja kallutamata moel.

Selle juurde kuulub lahutamatult austus kolleegide, ühiskonna, ökosüsteemi, kultuuri ja keskkonna vastu, aga ka vastutustundlikkus töö igas astmes, alates selle korraldamisest, sisaldades oma kogemuse noortele edasiandmist, tulemuste võimaliku mõju hoomamist ja, mis seal salata, vahel ka komplikatsioonide ettenägemise ja vältimise oskust.

Aja jooksul on muutunud peamiselt nende sõnastus ja interpretatsioon väljaspool teadusmaastikku ning ühiskonnas tervikuna. Teaduse orgaaniliseks, lausa definitsiooni osaks on olnud paindlikkus probleemide valikul, raamide puudumine suurte küsimuste formuleerimisel ja saadud vastuste esitamine ilma ideoloogilise, majandusliku või poliitilise kallutamiseta.

Vaid siis, kui asjad toimivad vähemalt suures plaanis nõnda, nagu kirjeldatud, saame kõneleda veel ühest sama taseme kategooriast – teadustöö ja -tulemuste sõltumatusest. Kui jätta kõrvale aprillinaljad selle üle, et pii väärtus pandi hääletamisele, on teadustulemused suures plaanis riigi majandusest või ideoloogiast sõltumatud. See ei ole päris sama, mis teadlaste ja neid esindavate institutsioonide sõltumatus. Nimelt seda nõuab näiteks Eesti Teaduste Akadeemia seadus. Akadeemia «põhiline missioon on teadlaste ühendusena sõltumatult ja kõrge teadusliku professionaalsusega aidata kaasa Eesti teaduse ning riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu küsimuste lahendamisele» (vt seaduse §2).