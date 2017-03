Tiit Tammaru, Raul Eamets: Eesti rändepoliitika uued alused – punktisüsteem ja õpiränne?

Euroopa riikide kogemus ulatusliku oskus- ja lihttöötajate sisserände soosimisel näitab, et vajalikud tööd saavad küll kohe tehtud, kuid selle hind on ühiskonna sidususe vähenemisega seotud pikaajalised probleemid. Eesti võiks kaaluda senisest passiivsest rändepoliitikast järkjärgulise loobumise järel aktiivset rändepoliitikat, mis lähtub nii tööturu vajadustest kui ka lõimumissuutlikkusest. Eesti rändepoliitika nurgakivid võiks olla punktisüsteemi kasutuselevõtt töörändes ja õpirände soodustamine.

Eesti tööandjate jaoks on saabunud keerulised ajad. Varem tööturule sisenenud 1980. aastatel sündinud suurte põlvkondade asemel saabuvad praegu tööturule pea poole väiksemad 1990. aastate põlvkonnad ja töötajate arvu vähenemine on seetõttu paratamatu. Sündimuse kasv tänast töötajate arvu kahanemise probleemi ei lahenda: iga sündiv laps mõjutab rahvaarvu kohe positiivses suunas, kuid tööturule jõuab ta alles 20–25 aastat hiljem. Sündimuse suurenemine lahendab seega pigem tulevasi, mitte praeguseid tööturuprobleeme. Pole üllatav, et ettevõtjad näevad just sisserändes tööjõuvajaduse leevendamise peamist vahendit. Nii on viimaste aastate jooksul toimunud väga suured muutused Eesti rändepoliitikas. Senise Eesti rändepoliitika kaks alustala, iga-aastane rändekvoot ja välismaalt värvatud töötajate kõrgendatud palganõue, on praeguseks sisuliselt kadunud.

Eesti on oma rändepoliitika muutustega asunud samale teele, mida Euroopa riigid on käinud alates Teisest maailmasõjast. Siis algatas Saksamaa ulatusliku võõrtööliste värbamise programmi ja selline, tööandja vajadusest juhitud rändepoliitika iseloomustab praegu enamikku Euroopa riike. Meie erinevus seisneb selles, et aktiivse tööjõu värbamisega me ei tegele. Kuigi töörände eesmärk on meelitada Euroopasse kõrgepalgalisi oskustöölisi, on tegelikkus olnud täpselt vastupidine ning saabujad teevad peamiselt madalapalgalisi lihttöid – töid, mida eurooplased ise teha ei soovi. Nii on sisseränne olnud nagu kahe poolega münt: tööandjatele ja majandusele on see olnud hea, sest paljud vajalikud tööd saavad tehtud, lisaks annab odava tööjõu kasutamine konkurentsieelise, teisalt on lõimumisega seotud probleemid aastakümnetega aga järjest kuhjunud. Palgakriteeriumi otsustava leevendamisega on Eesti asunud samale teele, mis viinud Euroopa riigid praeguste lõimumisprobleemideni.

Euroopa riikide kogemus näitab, et madalapalgaliste rändest sünnib sageli rohkem pikaajalisi probleeme, kui lühiajaline tööjõupuuduse leevendamine neid lahendab. Sageli ei edene lõimumine soovitud kiirusel ja pigem levib sisserändajate sotsiaalne tõrjutus, eriti kui nende sissetulekud jäävad madalaks ja nad koonduvad elama vaesematesse linnapiirkondadesse. Nii tekib paralleelsete ühiskondade kujunemise ja radikaliseerumise oht. Ühendkuningriigis ja mujal Euroopas toimuv ilmestab muu hulgas asjaolu, et sisserändajaid ei saa käsitleda pelgalt tööjõuna. Juba see mõte loob vale fooni ühiskonna sidususele, kui me toome Eestisse tööde tegemiseks mujalt inimesi, sest meie ise ei taha mõnd tööd teha. Neid töid, mida Eesti elanikud teha ei taha, peavad nii palju kui võimalik tegema robotid ja muud masinad, mitte võõrtöölised. Automatiseerumisega koos tekivad ka targemad töökohad. Targemad töökohad tähendavad suuremat palka, mis vähendab väljarändesurvet ja vajadust lihttöötajaid palgata. Uute (vähekvalifitseeritud)töötajate toomine aga just pärsib paljudes valdkondades innovatsiooni, hoiab palgad ja tootlikkuse madalal ega panusta seega kuigivõrd ka maksutuludesse.