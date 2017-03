Marko Pomerants: üheksa metsaraiet puudutavat vastust Siiri Sisaskile

Hea Siiri!

Loodan, et Sa ei muutunud vahepealsel ajal kärsituks, et äkki ma ei vastagi. Iseenesestmõistetavalt teen seda. Loodan, et vastan kõikidele Su küsimustele. Enne veel, kui asuda asja juurde ... Eeldan, et tegelikult tead ju oma riigikogu liikme eluetapist, kuidas üks seadus sünnib ja kui täpseks minnakse seadustega, samuti on Sul arusaam avaliku sektori suurusest tingivatest asjaoludest ja sellest, kuidas eelarve tekib vajaduste, soovide ja võimaluste kooskõlla saamisel. Olgu selleks siis seire eelarve või ametnike hulk.

Selleks, et Eestimaal oleks veel kaua võimalik nautida meie mitmekülgset looduskeskkonda, tuleb seda kaitsta ja sellega mõistlikult ümber käia. Samas, rääkides loodusest või keskkonnast, siis ei saa me rääkida ainult looduskaitsest, vaid peame rääkima ka looduse kasutamisest. Seda ei saa teha iga hinnaga. Selleks ongi seatud reeglid, keelud, aga mõni kord on eeldatud, et saadakse hakkama ka hea tavaga. Üks oluline aspekt veel: Eestit saame teha ikka nende inimestega, kes meil on, mitte nendega, keda meil pole. Nagu seda ju isegi tead, on inimesele omane ka vigu teha.

Linnurahu kui uus nähtus

Kevad on aeg, kus loodus ärkab, muuhulgas hakkab lindudel mängude aeg ja pesituskoha otsimine. See on aeg, kus inimene tõmbub metsas oma tegevusega koomale ning keskendub linnustikku ja loomastikku vähemhäirivale tegevusele, nagu näiteks metsaistutus. Selliselt ei ole aga alati metsas toimetatud, mistõttu saab öelda, et linnurahu on eestlase jaoks veel uus ja mitte kõik ei ole seda teadmist veel endale selgeks saanud. See tava pole veel juurdunud.

Ainuüksi seadustega keelamisega ei saavuta me soovitud tulemusi, kokkulepped ühiste väärtuste kaitsmiseks toimivad paremini kui keelud ja karistused. Üheks ilmekaks näiteks on kasvõi neli aastat tagasi allkirjastatud metsade majandamise hea tava. Algatus pärineb metsade majandamisega tegelevatelt ettevõtetelt ja metsaomanikelt, kes soovivad ise ühiskonnas kujundada positiivsemat hoiakut loodusväärtuste kaitsel ja metsa heaperemehelikul majandamisel.

See kokkulepe on olnud oluline samm metsandusega seotud põhimõtete korrastamisel ja metsasektori erinevate osapoolte põhimõtete ühisosa leidmisel ja lahtimõtestamisel. Selle järgi tuleb metsa majandajal muuhulgas arvestada, et mets on elupaigaks paljudele taimedele, lindudele ja loomadele, metsatöödel arvestatakse ilmastiku tingimustega ja püütakse vältida pinnase kahjustamist.

Samuti on vaja arvestada ühiskonna vajadustega kasutada metsa puidu saamiseks, puhkamiseks ja virgestuseks. Pärast raietöid aga tuleb korrastada metsateed ning uuendada raielangid ja aidata kaasa uue väärtusliku metsapõlve tekkimisele. Loodetavasti on üha enam metsaomanikke need põhimõtted omaks võtnud. Seda näitab ka see, et aasta-aastalt on suurenenud nende metsaomanike hulk, kes on oma metsadele taotlenud majandamise säästlikkust tõendavaid sertifikaate.

Eesti mets. / Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Riiklik metsamajandamise keskus (RMK) on raierahu kehtestanud 15. aprillist 15. juunini. Raierahu kehtestamisel on RMK lähtunud säästliku metsamajandamise põhimõtetest ning oma kevadsuviste raiete strateegiast. Sellel perioodil suunatakse tegevusi metsas selliselt, et oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik. Kuupäevade määramisel lähtuti Eesti Ornitoloogiaühingu arvamusest. RMK puhul on tegemist vabatahtliku algatusega ja sellega võivad liituda kõik metsaomanikud. Vastused küsimustele kas, kuidas ja millises ulatuses oleks põhjust kevadise raierahu senist praktikat laiendada, on kindlasti ametkondade, huvigruppide ja teadlaste koostöös leitavad (1).