Lugeja kiri: Varasta! Valeta! Susserda! Slikerda! Peta! Ahnitse!

Küll ehitasid tuntud advokaadid oma losse otse mererannale, küll tassiti kilekotiga ämma kapist raha, küll võeti välja autohüvitise raha, kuigi juhiluba polnudki... On ju kordi ja kordi öeldud: asi ei pea ainult olema, vaid ka näima õige. Näimisest pole enam juttugi, praegu jokitab igaüks nii, nagu pähe tuleb, ega isegi püüa varjata.

Ei taha enam ühtki lehte lugeda, ei tele- ega raadiouudiseid kuulata. Haiget tegevat on nõnda palju, et rahvas hakkab massiliselt psühholoogi abi vajama. Kuidas ma pean suhtuma uudisesse, et haigekassal ei ole vähihaigete ravimiseks raha, kui sealsamas tõstetakse tuhandeid eurosid lihtsalt kõrvale ja ainsaks põhjenduseks ütleb haigekassa asjamees, et nemad pole uurimisorgan? Haiglajuht, kes on segamini ajanud enda ja haigla rahakotid, jäetakse ametisse, sest nõukogu arvates pole ta veel küllalt saanud. Tähendab – igaüks krabagu, kust saab? Aitama peavad haledasüdamelised, kes oma kõhnast rahakotist pingutavad haigeid toetada.

Teeäärsed metsad kaovad, nagu oleks kits sabaga löönud. Langetame aga raieküpsuse piiri. Varsti on see juba kümme aastat, siis pole enam ka kalleid langetustraktoreid vaja, annab niidumasinaga maha võtta. Kui aru pärid, oled rumal, kes ei tea elust midagi!

Vahel tahaks kohe küsida, kas Keskerakonnas mõni aus inimene ka on? Kui Tallinnas käib üks susserdamine, siis on kindel, et kuskilt paistavad keskerakondlase kõrvad. Miks inimestel enam piinlik ei hakka? Kas see on sünnipärane või antakse parteisse astumisel kaasa? Kohtu ette astumiseks on inimene liiga haige, võib lausa ära surra, aga valimistel osalemiseks on tarmu küll, hakkaks või linnapeaks, kui see juba keelatud poleks. Sa näed ja sa ei mürista!

Arusaamatut on lihtsalt nii palju, et mõistus ei võta enam. Kuidas peaks praegu lapsi kasvatama? Kas algusest peale õpetama, et ainult nahaalsus on see, mis viib edasi, või on veel muid teid? Ma lisaksin tunniplaani skeemitamise ja slikerdamise. Igati vajalikud ained. Kindlasti tuleb õpetada näivust. Käin tööl ja teen näo, et teen midagi ära. Tegelikult otsin asendustegevusi, et oleks mulje, nagu töötaks.

Täiesti on kaduma läinud vastutuse mõiste. Mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest. Kui uue euroraudtee eest peaks keegi oma vara ja eluga vastust andma, küll siis hakataks mõtlema, mida meile pähe määritakse. Praegu on kombeks varasta! valeta! susserda! slikerda! peta! ahnitse! ära kuula, mis rahvas arvab! Ülim on JOKK-skeem!

Eha Meidla