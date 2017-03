Olev Remsu: seadused ja kohus pole ainult valitute kaitseks

Esimene on juriidiline. Kas kohtunikel Virgo Saarmetsa, Maret Altnurmel ja Kaire Pikamäel oli õigus langetada otsus, mille toetuspind jääb seaduse vaakumikohale, olematule kooseluseaduse rakendusseadusele? Inimlik loogika nagu ütleks, et oli küll. Peab ju kohtunik lisaks paragrahvidele juhinduma oma südametunnistusestki. Ja miks soovida inimestele halba? Parem on teha nii, et neil oleks hea elada.

Aga paragrahvid? Ma ei pea ennast asjatundjaks, sestap guugeldasin, leidsin 11. novembri 2015.aasta Postimehest Allar Jõksi antud intervjuust tema arvamuse, et kooseluseadus hakkab kehtima ka ilma rakendusseaduseta. «Järelikult seadus jõustub 1. jaanuaril 2016. Seadust ei ole võimalik jõustada tingimuslikult ehk seotuna rakendusaktide vastuvõtmisega.» Aga samas tunnistab endine õiguskantsler ja Kohtunike Koja esimees, et kooseluseaduse kohaldamine ilma rakendusseaduseta on keeruline, asja kohtulikud arutamised võivad jõuda Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Niisiis, tsiviliseeritud käitumine olnuks oodata, milline tuleb õiguslik lahend. Ja väga põnev oleks saada teada praegusegi õiguskantsleri Ülle Madise seisukohta selles keerulises küsimuses näiteks mõnes lähemas raadiosaates.

Ähvardav parlamendisaadik

Teine tase on juhtumi propagandistlik aspekt. Seetõttu ei oodanud inimesed, kes on võtnud endale moraaliapostlite rolli, minutitki, vaid hakkasid tulistama propagandakahureist. Riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme on nõudnud koguni nimetatud kohtunike peade veeremist.

Kas mis meelel, see keelel? Mart Helme ja Varro Vooglaid külvasid rämedustega üle president Kersti Kaljulaidigi, kes diskreetses sõnastuses Martin Helmet manitses. Ei teinud Helme juunior ei rohkemat ega vähemat, kui ähvardas kohtunikke – kui te ei ole sellised, nagu peab, siis veerevad teie pead.

Verine väljend kuulub giljotiini leiutamise ja Prantsuse revolutsiooni aega, mil ei kehtinud ükski seadus. Lisaks kuningale ja kuningannale kaotasid oma päid ka parlamendiks olnud Rahvuskonvendi liikmed – seaduseandjad - giljotiinikirve all. Ja veel mitukümmend tuhat revolutsionääri ja kontrrevolutsionääri.

Uskumatu! XXI sajandil Euroopa Liidu liikmesriigis, kus ainult surmanuhtlusele sisseseadmisele mõtlemine on meie pühaduste rüvetamine!

Hääled ei haise...

Meie peade veeretajate demagoogiariugas seisneb selles, et ennast kuulutatakse justkui ühiskonna enamuse poolt toetatavate moraalsete alusväärtuste kaitsjaks, ning see positsioon lubaks nagu praalida.

Ja mõneti see salakaval kalkuleering töötab, toob arvatavasti hääli lähematel valimistel. Hääl nagu rahagi ei haise. Pole tähtis, kas see tuleb kuueklassilise haridusega õllesõbralt või akadeemikult, üheväärne on see ikkagi. Ent ainult ühiskonnas, kus valimised on ausad. Tapaähvardused aga demokraatia juurde ei kuulu.

Tõde on selles, et me täpselt ei tea, kuidas ühiskond suhtub homoseksuaalsusesse. Aga ka selles, et vastuseisjategi häältega pääseb parlamenti. Eriti siis, kui homoseksuaalsusest maalida tont, mis maailma lõpu kaasa toob.

Oletame, et Eestis on ainult kaks homoseksuaali. Ikkagi on meie kohus tagada neile kõik õigused, mida need meie kaaskodanikud vajaksid, et nende elu kulgeks normaalselt. Ja lisaks toetagu neid ühiskonna eluterve hoiak.