Türgi suursaadiku vastulause Postimehe juhtkirjale: Türgi vaenlasena näitamine ainult tugevdab populismi

Türgi, mida te kardate muutuvat Lähis-Ida destabiliseerivaks jõuks, on NATO liige ja Eesti liitlane piirkonnas, mis on täis konflikte ja ohjeldamatuid riike, ning on enim panustanud Euroopa ja seega ka Eesti julgeoleku tagamisse.

Korraga nelja terroriorganisatsiooni vastu võitlev ja riigipöördekatse üle elanud Türgi on riik, mis võõrustab ligi kolme miljonit süürlast, kes aastaid kestnud Süüria kodusõja tõttu on pidanud oma kodudest lahkuma.

Teie silmis põgenikes teenimisvõimalust haistnud Türgi on tänaseks riiklike ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu põgenike abistamisele kulutanud 26 miljardit dollarit. 18. märtsil 2016 sõlmitud Euroopa Liidu-Türgi rändeleppe raames Türgile lubatud 3 miljardist eurost on praeguseks eraldatud vaid 748 miljonit eurot. See raha ei lähe mitte Türgi eelarvesse, vaid täielikult ja ainult põgenike abistamisele.

Teie väitel ähvardusi, bluffi ja šantaaži kasutav Türgi usub, et 16. aprilli referendumil hääletavatel Euroopa türklastel on demokraatlik õigus saada infot plaanitavatest põhiseadusmuudatustest.

Igasugune lähenemine, mis näitab Euroopa liitlast ja partnerit Türgit Euroopa vastasena, ainult tugevdab populismi.