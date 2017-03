Otseülekanne: kes on Eestis liberaal ja kes konservatiiv?

Kava

13 Peeter Espak, Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik

Seminari avamine

13.05 Martin Mölder, Kesk-Euroopa Ülikooli politoloogia doktorant

«Nähtamatu enamus: Eesti kodanike liberaalne ja konservatiivne enesemääratlus ning hoiakud 2016. ja 2017. aastal.»

Mis küsimused defineerivad tänasel päeval Eestis liberaalsust ja konservatiivsust ning kuidas enesemääratlus ja poliitilised eelistused omavahel seostuvad.

13.30 Mihkel Solvak, TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi vanemteadur

«Kui tugevalt on hoiakud ja poliitilised valikud seotud?»

Kui suurt osa valimiskäitumisest Eestis me teatud hoiakutega seletada saame. Lisaks käsitletakse lühidalt seda, mida inimesed arvavad, kus need erakonnad asuvad ja võrrelda seda nende enda paigutusega ehk kas nõudlus ja tajutud pakkumine kokku lähevad.

13.45 Hardo Pajula, majandusanalüütik

«Kuidas olla konservatiiv?»

Mida tähendab alalhoidlikkus tänapäeva sotsiaal-liberaalsest ortodoksiast vaevatud maailmas ja kuidas meil, st Eesti elanikkonnal, selle küsimuse valguses läheb?

14 Marti Aavik, Postimehe arvamustoimetaja

«Eestis elab enam-vähem mõistlik rahvas, mitte foobikute kamp.»

Kas ja kuivõrd ajakirjandus saab esindada kõiki ühiskonna kihte ja kui palju ta peab seda tegema. Kui tasakaalustatud on meie toimetused ning arvamuslood, arvestades kui polariseerunud on arvamused teravate ühiskondlike teemade puhul.

14.15 Paneeldiskussioon: Marti Aavik, Oudekki Loone, Martin Mölder, Hardo Pajula, Mihkel Solvak

Ühiskonnauuringute Instituut (YI) on mõttekoda, mille eesmärk on selgitada välja Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada. YI missiooniks on kajastada laiapõhjaliselt Eesti inimeste väärtushinnanguid.