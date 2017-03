Tarmo Soomere: on märkimisväärselt halb, et religioonilugu meil nii marginaalses seisus on

«Me oleme tõelise probleemi ees, kuidas mõtestada ühiskonna kui terviku käitumist. Ka selles, kuidas mõista libainformatsiooni leviku mustreid ja kuidas sellele vastu astuda. Maailmas on vastav teadus olemas, aga ta pole lihtsalt Eestisse jõudnud,» rääkis Soomere.

«Ärgem unustagem, et tegemist on religiooniloolasega,» sõnas Soomere, pidades silmas kõnepidajat Marju Lepakõed. «Sellise teaduse esindajaga, mida paljude reaalteadlaste arvates justkui olemas olla ei tohikski. Aga religioonilugu ja teoloogia üldisemalt on väga oluline teadus inimeseks olemise seisukohalt. On märkimisväärselt paha, et see teadus on Eestis marginaalses seisus.»

Järjekorras 17. Postimehe arvamusliidrite lõuna teemaks oli «Tõejärgse maailma uudised. Ebajumalate aeg?» ning kõnedega esinesid seal filoloog ja religiooniloolane Marju Lepajõe ja diplomaat Jüri Luik.