Ilmar Taska: tänapäeval ei lõppe laimukampaaniad küüditamisega, aga ometi...

Kas ulatub see ka meie praegusesse intellektuaalsesse sfääri? Ka täna sosistab üks kolleeg teisele, et seda meest me ei toeta, selle naise kukutame läbi. Tänapäeval ei lõppe laimukampaaniad küüditamisega, aga ometi rikub see meie mõtlemist ja inimeste töösuhteid.

Tumedaid tendentse inimsuhetes on ajalooliselt soodustanud totalitaarsete süsteeemide pealtung nii Saksamaal, Itaalias, Kambodzhas jm. Mäletan Hollywoodi Legendide võtetelt kohtumisi filmitegijatega, kelle karjääri olid hävitanud makartismiaegsed pealekaebused, kahtlused. Mustas nimekirjas olid isegi Charlie Chaplin ja Dorothy Parker, kelle teenuseid järsku enam ei vajatud. Üks makartismi tublidest koostööpartneritest Elia Kazan võitis sel ajal aga endale Oscareid. Ometi nägin ka suurt meeleavaldust režissööride gildi uste taga sel õhtul, kui hr Kazani vanu filme näidati. Ehk viirastusid vanale lavastajale siis piketeerijate nägude taga ka varjud, tema poolt hävitatud inimsaatused?

Puhastumine. Kas see on võimalik? Kas sisseõpitud käitumisnorme on võimalik muuta? Või on see juurdunud alateadvuse raudsesse haardesse.

Ühiskond algab inimesest. Meie suhted ja tõekspidamised meist endist. Meie enda sisemisest eetikast.

Mu jaapani tuttav ütleb, et ta ei saa käituda oma sisemise au vastu. Eneseväärikus ei luba jaapanlastel võtta jootraha või varastada oma ligimeselt, kui suur poleks ka vajadus. Sellepärast viiakse nende ühiskonnas kaotatud asjad, ka kaotatud raha kobanisse (politseiputkasse), kõigile näha, otsijale leida.

Ehk peaksime otsima sealt kaotatud ja leitud asjade kobanist vahel ka oma kultuuripärandit ja eneseväärikust.

Et ajalugu ei korduks.